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中學五人制／和高中一起受訓　宜縣南澳5人首參賽拼勁夠

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▲中學五人制，宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，宜縣南澳全隊僅5人。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽國男組北區拿下第六名的宜縣南澳國中足球隊，陣中僅5人，卻能一路打到複賽最後一天，展現強烈拼勁，教練江茜亞表示，平時這些球員都和高中一起訓練，強度、體能才會比較好，這次比賽也都有打出水準，接下來會持續維持力拼全國決賽。

南澳足球隊較為偏鄉，本來人數就不多，現在小學又將足球隊解散、轉型為籃球隊，因此原本南澳國中僅2位球員，直到後來別的項目轉來，才剛好湊齊5個人，「轉來的球員其實國小也都有踢過，就想說剛好五個人，就讓他們出來比賽增加經驗，不然平時都跟高中練，沒什麼機會出來比賽。」

▲中學五人制，宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

不過因為教練僅一位，江茜亞說，所以平時她都讓國中、高中一同訓練，「國中這些球員都是照高中的量下去練，他們自己也知道只有五個人，比賽都需要撐滿全場，體能是最重要的，所幸他們也有足夠的拼勁、也有拿出平時的水準，雖然後面難免累了想放棄，但還是撐過來了。」

北區複賽結束後，南澳回去後，還是得繼續加強體能，江茜亞說，「我覺得還不夠，下次決賽還是會這樣進行一週的比賽，而我們只有五隻，一定還是會很累，所以回去會不停操體能，希望他們屆時能更加進步。」

南澳國中足球隊目前全隊5個人，包括4個國三、1個國二，而足球隊因為沒有基層來源也停招了，等於這屆參加完錦標賽，未來南澳可能不會再出來參賽，足球隊也將解散，江茜亞說，所以剩下的球員就會面臨轉型，而本身是田徑出身的她，也可能到別的項目執教。

▲中學五人制，新北自強(藍)vs宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，宜縣南澳不敵新北自強(藍)排北區第六名。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足宜縣南澳
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