中學五人制／竹縣博愛要求佳績　盼受關注完善三級制度

▲中學五人制，竹縣博愛(藍)期盼好成績能引來重視。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

在本屆中學五人制錦標賽國男組北區複賽中，闖進第一名之爭的竹縣博愛，其實正面臨一個極大的困境，那就是沒有基層來源、未來也沒有銜接的學校，博愛教練劉祥興坦言，「因此我特別要求球員的成績，因為這樣我們才有籌碼去和縣政府談。」

新竹縣近來一直沒有三級制足球的機制，劉祥興說，過去他僅專注在國中端的發展，沒想過銜接的問題，也沒想過基層，「但去年開始我們面臨一個問題，就是沒有基層的來源，因為現在很多俱樂部會將球員留下來，讓他們到鄰近的學校就讀，反而不會送到我們這邊。」

▲中學五人制，竹縣博愛教練劉祥興(左)。（圖／記者顏如玉攝）



為了讓博愛國中能持續有球員，劉祥興特別找了博愛國小教練協助發展，希望博愛國小的球隊訓練好了能當作博愛國中的球員來源，另一方面是高中端的問題，「我們過去的球員畢業後通常沒地方去，若想持續踢五人制則大部分都會送去民雄農工，而幾個可能成績比較好的就會到新竹高中持續踢社團球隊。」

劉祥興表示，今年他會特別重視球隊的成績，「因為我希望他們能拿到好的成績，進而受到外界關心，而我們也才有籌碼去跟縣政府做要求，希望縣內有三級制銜接的學校，讓未來的球員不至於外流，而是持續扎根新竹縣，讓新竹縣有自己的發展。」