運動雲

> >

中學五人制／竹縣博愛要求佳績　盼受關注完善三級制度

ETtoday運動雲

▲中學五人制，桃市中興(白)vs竹縣博愛(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，竹縣博愛(藍)期盼好成績能引來重視。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在本屆中學五人制錦標賽國男組北區複賽中，闖進第一名之爭的竹縣博愛，其實正面臨一個極大的困境，那就是沒有基層來源、未來也沒有銜接的學校，博愛教練劉祥興坦言，「因此我特別要求球員的成績，因為這樣我們才有籌碼去和縣政府談。」

新竹縣近來一直沒有三級制足球的機制，劉祥興說，過去他僅專注在國中端的發展，沒想過銜接的問題，也沒想過基層，「但去年開始我們面臨一個問題，就是沒有基層的來源，因為現在很多俱樂部會將球員留下來，讓他們到鄰近的學校就讀，反而不會送到我們這邊。」

▲中學五人制，竹縣博愛(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，竹縣博愛教練劉祥興(左)。（圖／記者顏如玉攝）

為了讓博愛國中能持續有球員，劉祥興特別找了博愛國小教練協助發展，希望博愛國小的球隊訓練好了能當作博愛國中的球員來源，另一方面是高中端的問題，「我們過去的球員畢業後通常沒地方去，若想持續踢五人制則大部分都會送去民雄農工，而幾個可能成績比較好的就會到新竹高中持續踢社團球隊。」

劉祥興表示，今年他會特別重視球隊的成績，「因為我希望他們能拿到好的成績，進而受到外界關心，而我們也才有籌碼去跟縣政府做要求，希望縣內有三級制銜接的學校，讓未來的球員不至於外流，而是持續扎根新竹縣，讓新竹縣有自己的發展。」

▲中學五人制，桃市中興(白)vs竹縣博愛(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足竹縣博愛三級制度
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中學五人制／經歷聯賽洗禮改進　竹縣博愛目標全國前三

中學五人制／國男組北區複賽　竹縣博愛、苗栗建國爭第一

中學五人制／南澳5人打滿全場　一天兩戰還延長PK勝超猛

中學五人制／去年拿亞軍受學校關注　桃市中興要維持佳績

熱門新聞

中職／賀亮德、康雷是難纏洋打？曾智偵：路易士像恰恰

柯瑞破三分進球紀錄成歷史第3　湯神：未來他第1我第2

幹大的！費城人搞定馬查多、哈波後　還要凱戈、金柏瑞

世界最強肉體C羅第2字母哥第3　小菜鳥力壓詹姆斯稱霸

中職／曾是叛將被迫退休　洪一中、曾智偵：當教練很痛苦

中學五人制／國男組北區複賽　竹縣博愛、苗栗建國爭第一

讀者回應

﻿

最新新聞

1公牛為爭議教頭加薪100萬美元

2吉田輝星18歲生日　燃燒櫻木魂

3前遊騎兵曼恩要扛羅德先發左投

4交易邦格納　巨人不承認也不否認

5與後輩交流打擊　陽岱鋼也在學習

熱門新聞

1誰是中職最難纏洋打？

2湯神：柯瑞未來三分進球歷史第1

3費城人目標馬查多哈波還想簽大咖

4世界最強肉體C羅第2字母哥第3

5曾被迫退休　洪一中：當教練很痛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366