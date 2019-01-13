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中學五人制／延長賽3比2退竹縣博愛　苗栗建國奪北區第一

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▲中學五人制，苗栗建國(藍)vs竹縣博愛(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，苗栗建國擊敗竹縣博愛奪北區第一。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組北區複賽，13日進行最終排名，苗栗建國以3比2擊敗竹縣博愛奪下北區第一，北市蘭雅則以3比1退北市北投得第三，第五後依序為新北自強、宜縣南澳、桃市中興及北市龍門，將在3月決賽與南區8強一爭全國總冠軍。

國男組北區複賽本次共有23支隊伍參與，經過4天賽事後8強出爐，確定拿下全國16強決賽門票，北區晉級的8支隊伍包括新北自強、苗栗建國、北市龍門、北市蘭雅、北市北投、宜縣南澳、竹縣博愛和桃市中興。

12日進行8強和4強賽後，13日將進行最終排名賽，龍門以3比4不敵中興拿第八名，自強以6比1退南澳得第五，「北市內戰」則是蘭雅2球之差勝出。

▲中學五人制，苗栗建國(藍)vs竹縣博愛(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，竹縣博愛(白)。（圖／記者顏如玉攝）

第一名之戰，建國對上博愛，開賽不過2分鐘建國就率先進球，不過開心沒多就，第5分鐘就遭到博愛扳平，雙方1比1進入下半場後，建國於第26分鐘又進一顆，而鬆懈的同時博愛又補進一顆，比賽回到原點，雙方平手進入延長賽上下半場各5分鐘。

建國在下半場倒數3分鐘抓準時機，靠著鄭皓元在門前射門，博愛球員搞烏龍幫忙，踢進致勝一球後，建國最終以3比2奪勝，拿下北區第一，不過對於比賽內容，教練陳裕彬不太滿意，認為防守、戰術方面都還需要再做加強，朝著當初設定的全國4強目標邁進。

▲中學五人制，苗栗建國(藍)vs竹縣博愛(白)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足延長賽竹縣博愛苗栗建國北區
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