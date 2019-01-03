中學五人制／附近小學足球隊解散　南澳球員面臨轉型

▲中學五人制，宜縣南澳高中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽高男組北區複賽中，宜蘭南澳高中僅有6人參賽，校長江子文也特地到場支持，他無奈表示，因為附近小學沒有足球隊了，讓他們招生困難，也因此停招足球員，「未來這批畢業，剩下的球員組不成一隊時，他們可能就要面臨轉型。」

南澳高中位居偏鄉，球員本來就不多，江子文說，後拉小學的足球隊也解散，「雖然我們附近有7間國小，但4間練籃球、1間練射箭，剩下2間人數又太少組不成隊伍，我們沒有足球來源，所以後來停招了，未來可能無法再組隊出來參賽。」

▲南澳高中校長江子文(左一)。（圖／記者顏如玉攝）



南澳足球隊為體育班，實力相當不錯，去年在錦標賽中拿下第六名，今年進步良多有望挑戰更佳成績，江子文說，目前國中5人、高中6人，未來這批球員畢業後，球隊可能只能再撐一年。

但江子文不擔心，「我們球員以前在國小國中都會兼練別的項目，他們同村出來都會一起練，不可能只有一個專長，所以未來我們校方也會協助球員轉型，看他想要練籃球、田徑都可以，我是全力支持他們繼續拼。」

因為自己是體育系出身，加上原住民孩子好動、運動協調性好，江子文說，所以他非常支持球員從事體育活動，只要體育班包括籃球、柔道、射箭和田徑出來比賽他都會抽空前來支持，「我們學校人已經那麼少了，校長怎麼能不來支持？其實練體育也給孩子更多發揮空間，讓他們多元發展，對他們來說是非常正面的。」