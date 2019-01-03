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中學五人制／竹縣三校因比賽認識　相互打氣盼能多交流提升

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▲中學五人制，竹縣仰德高中，宜蘭南澳高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，竹縣仰德高中(藍)在別隊比賽時都會在看台幫忙加油。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽北區高男組複賽中，就有三隊來自新竹縣，在比賽中三支隊伍還會互相為彼此加油打氣，仰德高中教練胡國強透露，其實他們原本都不認識，「但透過這次比賽，我們互相留下聯繫方式，未來可以有更多交流、比賽，希望讓整體新竹縣實力都一同提升。」

致力於新竹縣足球發展的胡國強，從以前就相當投入在基層足球當中，也多次率隊出來參賽，這次還首度組成高中隊伍來參加五人制錦標賽，他表示，目前他也是新竹縣足委會理事團隊的一員，「希望能將新竹縣的高中足球推展起來。」

▲中學五人制，竹縣實驗中學vs北市復興高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲竹縣實驗中學(右)。（圖／記者顏如玉攝）

胡國強說，其實新竹的國中端，有很多不錯的球隊，但畢業後因為縣市內沒有相應的高中，因此多次會尋求外縣市的學校，也讓不少人才外流，「所以我才希望能在高中端組隊，也終於找到仰德高中願意投入，不過我們目前還沒有成績，又是私立學校，家長比較不願意將孩子送來這裡。」

萬事起頭難，但胡國強不氣餒，他表示自己仍會積極投入在仰德高中足球隊中，「這次來比賽我又認識了竹縣其他學校的教練，還交換了聯絡方式，也因此我們為彼此加油打氣，希望未來可以多和他們交流、比賽，一同提升實力，只要把成績戴起來，相信也會留下更多球員。」

▲中學五人制，竹縣竹北高中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲竹縣竹北高中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足新竹縣仰德高中實驗中學竹北高中
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