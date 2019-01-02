中學五人制／小學到高中都有球隊　竹縣實驗英文是母語

▲中學五人制，竹縣實驗中學(右)多用英文溝通。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

睽違7、8年再度來參加中學五人制錦標賽的竹縣實驗中學，和其他隊伍不太一樣，在場上多是用英文溝通，帶隊教練詹前斌解釋，實中很多孩子都是從國外回台念書，「應該說英文才是他們的母語，來台銜接唸書後，未來大學多數會再出國念。」

實驗中學設立在新竹科學園區內，主要提供給海外歸國的人，詹前斌解釋，實中是「美系教學」，所以這些歸國的子女在國外讀書後，回台就能直接銜接，未來多數會再往國外發展，「前陣子很多學生就在準備申請大學的事，他們畢業後通常不會留在台灣。」

不過，竹縣實中仍相當支持學生從事體育活動，校內一直以來都有足球社團，不過過去都以地區比如苗栗、新竹或縣內的比賽為主，很少出來參賽，詹前斌說，「這次是因為縣內的盃賽較少又卡到校內考試，而球員又很有興趣想出來拼拼看，所以我們就出來見見世面。」

詹前斌坦言，其實他不是高中球隊教練，而是小學的教練，「我們實驗中學是12年制，且從小學一年級到高中都有足球隊，目前國中、高中都各有10人，這次他們教練剛好有事，所以我來幫忙帶，但我不太下戰術，而是讓球員自己去討論，希望他們能開心踢球，享受學習。」