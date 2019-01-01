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霍普曼盃天王天后大對決！　費德勒略勝小威瑞士帶走勝利

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▲霍普曼盃，費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍普曼盃，費德勒率瑞士奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

去年在霍普曼盃拿下暌違17年冠軍的瑞士組合費德勒(Roger Federer)／本西奇(Belinda Bencic)，今年再度搭檔出擊，於元旦碰上美國組合提亞弗(Frances Tiafoe)／小威廉斯(Serewa Williams)上演「世紀大對決」，費德勒、小威分別拿下男女單一勝後，混雙最終由瑞士以直落二4比2、4比3取勝。

瑞士組合首戰輕鬆以3比0擊敗英國組合，但美國組合碰上希臘卻打得艱難，小威雖然擊敗莎卡瑞(Maria Sakkari)，但提亞弗男單不敵齊齊帕斯(Stefanos Tsitsipas)，最後的混雙又遭希臘4比1、1比4、4比2擊敗，美國1比2吞敗，也讓此役碰上瑞士有輸不得的壓力。

提亞弗先碰上費德勒，首盤始終緊咬比分，互相保發到4比4才遭費德勒破發拿下第一盤，第二盤費德勒趁勝追擊，率先來到5比0後，以6比1再下一城，為瑞士拿下第一點。

第二場小威對上本西奇，甫開賽她就強勢保發又破發，率先來到4比1領先，不過本西奇不停追趕上演逆轉先拿第一盤，第二盤小威找回狀態扳回一城，並延續氣勢到第三盤，拿下了本季第一勝，也將戰局扳平。

▲霍普曼盃，本西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍普曼盃，本西奇。（圖／達志影像／美聯社）

最受觀眾期待的混雙，將上演天王天后的世紀大對決，由美國組合提亞弗先發球，小威就靠著截擊取分，費德勒隨即回敬一球，雙方從開賽就打得激烈，提亞弗一記ACE球保發，接著費德勒、小威、本西奇也都相繼保發，直到第五局瑞士率先破提亞弗發球局取得聽牌優勢，接著費德勒保發以4比2率先拿下第一盤。

第二盤美國、瑞士先後保發，不過第三局卻發生一次費德勒回球打到提亞弗身上的插曲，沒想到第四局甫開賽，提亞弗就「回敬」一球打到費德勒的耳朵，所幸沒有大礙，瑞士仍保住該局，雙方3比3進入Tie-break。

小威發球先拿2分後本西奇也保住2分，接著提亞弗發球被破，瑞士追平3比3換費德勒發球拿下2分，最終5比4、直落二取勝，獲得二連勝後，連續第二年闖進決賽機會大增。

▲霍普曼盃，小威廉絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍普曼盃，小威廉絲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 霍普曼盃費德勒小威廉絲瑞士美國
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