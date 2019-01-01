澳網／骨折傷勢未痊癒　世界第5阿根廷好手遺憾宣佈退出

▲迪波特羅宣布退出澳網。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

目前世界排名第五的阿根廷好手迪波特羅(Juan Martin del Potro)，在去年10月的上海大師賽中因救球骨折，賽季提前報銷，剛剛迎接新的一年，迪波特羅雖然傷勢逐漸好轉，但仍無法出賽，1日宣布退出即將到來的澳網，但何時回歸還未定。

迪波特羅為網壇最勵志的故事之一，在2009年奪下美網冠軍後陸陸續續歷經3次手腕手術，缺席了10次大滿貫，世界排名還一度跌到1000名之外，但復出後就在2017年美網和去年法網打進4強，接著去年美網還闖進決賽才敗給擺脫傷痛找回頂尖身手的喬科維奇(Novak Djokovic)。

▲美網迪波特羅輸給喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



年初在印第安維爾斯拿下生涯首座大師賽冠軍，接著法網挺進4強、美網闖進決賽，世界排名更來到新高的第三名，也鎖定了年終賽席位，2018賽季對於迪波特羅可說是相當甜美，沒想到在10月的上海大師賽16強面對柯里奇(Borna Coric)時，迪波特羅卻在一次救球中摔傷右膝蓋，在5比7輸掉首盤後退賽，經過醫療檢查發現骨折，也宣佈賽季提前報銷。

經過2個多月的復健，迪波特羅傷勢好轉，12月還進行了力量訓練，不過他在推特上表示，之後會告訴球迷們在哪裡復出，「但很遺憾不是澳網，我很想念這裡，但我對於自己的恢復狀態也感到很開心！」