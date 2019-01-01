運動雲

> >

澳網／骨折傷勢未痊癒　世界第5阿根廷好手遺憾宣佈退出

ETtoday運動雲

▲▼ 迪波特羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪波特羅宣布退出澳網。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

目前世界排名第五的阿根廷好手迪波特羅(Juan Martin del Potro)，在去年10月的上海大師賽中因救球骨折，賽季提前報銷，剛剛迎接新的一年，迪波特羅雖然傷勢逐漸好轉，但仍無法出賽，1日宣布退出即將到來的澳網，但何時回歸還未定。

迪波特羅為網壇最勵志的故事之一，在2009年奪下美網冠軍後陸陸續續歷經3次手腕手術，缺席了10次大滿貫，世界排名還一度跌到1000名之外，但復出後就在2017年美網和去年法網打進4強，接著去年美網還闖進決賽才敗給擺脫傷痛找回頂尖身手的喬科維奇(Novak Djokovic)。

▲▼ 美網亞軍迪波特羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲美網迪波特羅輸給喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

年初在印第安維爾斯拿下生涯首座大師賽冠軍，接著法網挺進4強、美網闖進決賽，世界排名更來到新高的第三名，也鎖定了年終賽席位，2018賽季對於迪波特羅可說是相當甜美，沒想到在10月的上海大師賽16強面對柯里奇(Borna Coric)時，迪波特羅卻在一次救球中摔傷右膝蓋，在5比7輸掉首盤後退賽，經過醫療檢查發現骨折，也宣佈賽季提前報銷。

經過2個多月的復健，迪波特羅傷勢好轉，12月還進行了力量訓練，不過他在推特上表示，之後會告訴球迷們在哪裡復出，「但很遺憾不是澳網，我很想念這裡，但我對於自己的恢復狀態也感到很開心！」

關鍵字： 澳網阿根廷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

360秒史上最長！　台北101跨年煙火秀

推薦閱讀

費德勒、小威都拿勝！　霍普曼盃美國、瑞士混雙對決更刺激

亞足賽／菲律賓21歸化球員冠絕亞洲　但年齡偏大成疑慮

透納恐成「面具俠」　溜馬一哥：沒事的，那有神奇魔力

澳洲屁孩厭倦網球　澳網奪冠就封拍？

熱門新聞

爆打到哭！日本超新星挑戰五月天　140秒就舉白旗投降

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

SBL／台銀前NBA好手史密斯走人　新洋將史佩斯元旦報到

中職／2020年確定無一軍第5隊　最快後年有機會

菊池雄星確定與水手簽4年合約　波拉斯目標年薪2000萬

菲律賓216公分金童　稱霸亞洲籃壇的最後一塊拼圖

讀者回應

﻿

最新新聞

1天王天後對決　霍普曼盃瑞士退美國

2亞足賽／各隊平均年齡日本26.9歲

3世界第5阿根廷好手遺憾宣佈退澳網

4霍普曼盃費德勒、小威各拿一勝

5戴資穎2018年奪8冠　王齊麟一日雙冠

熱門新聞

1日本超新星挑戰梅威瑟　舉白旗投降

2兄弟洋將底定、富邦差一人　獅猿還在簽

3台銀史密斯走人　新將史佩斯報到

4中職2020年確定無第5隊　最快後年有機會

5菊池與水手簽4年約　細節待公布

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366