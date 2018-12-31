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澳洲屁孩厭倦網球　澳網奪冠就封拍？

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▲▼ 基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「澳洲小屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)擁有極高天賦，但在場上卻經常失控。他表示自己已經厭倦網球員世界各地征戰的生活，如果今年在澳網奪冠的話，就要暫時封拍，可能一整年都不打球。

「我今年打了夠多網球，回到家後我感覺非常厭倦。一年我有5個半月不在家，我不想要再做這種事了。一路上和傷痛對抗，去比賽，就算不用打球日子也非常難熬。」基里奧斯先前也表示，自己在休季期間幾乎1個月沒有練球。 「待在家裡讓我少了很多問題，這大部分是心理層面的。」

「我現在應該很生疏，如果上場出現30個非受迫性也不用太驚訝，這對我來講已經不重要了。」即將邁入2019年，基里奧斯仍舊是我們認識的「澳洲小屁孩」基里奧斯，「今年我的比賽行程會輕鬆一點，如果我在澳網奪冠之類的，我應該一整年都不會想打球了吧。如果打球沒有目標的話，會讓我稍微享受一點。」

基里奧斯狀況一大堆，日前在聖誕節前夕，他更在家被蜘蛛咬，還到醫院就診。「我沒有太注意傷口結果就不太舒服，這跟其他狗屁倒灶的事情比起來不算什麼，我想應該沒事。」

不過基里奧斯也不是無所事事或一無是處，他在休季期間也為個人基金會募款，希望在墨爾本為弱勢族群打造一個教育、休閒場所，「這是我想做的，能夠改變其他人命運對我才是重要的。幫助他人是我人生目標之一。」

▲▼ 基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 基里奧斯
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