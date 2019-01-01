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亞足賽／菲律賓21歸化球員冠絕亞洲　但年齡偏大成疑慮

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▲亞洲盃，菲律賓男足名單。（圖／取自Asian Cup Twitter）

▲亞洲盃，菲律賓男足組成歸化陣容。（圖／取自Asian Cup Twitter）

記者顏如玉／綜合報導

隊史首度闖進亞足聯亞洲盃的菲律賓，為了本次盃賽可說是卯足全力「找球員」，23人名單中就有21位為歸化球員，僅有年輕門將比亞諾瓦(Nathanael Villanueva)和28歲前鋒貝迪克(Jovin Bedic)為本土球員，不過菲律賓本次最大的疑慮，在於球員全體年齡偏高，體力負荷上恐成不小的問題。

菲律賓本次的名單中，有6位德國與菲律賓混血的球員，而他們也幾乎組成了菲律賓的中場核心，還有6名英國招募而來的球員，包括隊長楊哈斯本(phil younghusband)在內的4位英菲混血、1位蘇格蘭菲律賓混血、1位從小生長於倫敦球員，另外也有來自丹麥、荷蘭、美國、匈牙利和日本的混血球員，佐藤大介(Daisuke Sato)就是菲律賓的主力後衛。

▲菲律賓男足。（圖／取自AFC）

▲菲律賓男足首度闖進亞洲盃，和中國、南韓、吉爾吉斯同組。（圖／取自AFC）

其實在亞洲球隊來講，歸化球員是相當普遍的現象，24支參賽隊伍中，就有16國都有歸化球員，不過菲律賓找來21位歸化陣容卻冠絕亞洲，第二名為巴勒斯坦找來12名歸化球員。

雖然找來許多在國外聯賽踢過的球員，不過菲律賓整體平均年齡高達28歲卻是一大疑慮，最年輕的小將也有22歲，而鋒線和後衛各有2位超過30歲的球員，體能恐成為菲律賓本次亞洲盃最大問題。

菲律賓23人名單：

門將：Nathanael Villanueva (Kaya FC-Iloilo), Michael Falkesgaard (Bangkok United), Kevin Ray Hansen (Horsens)

後衛：Alvaro Silva (Kedah), Carli de Murga (Ceres-Negros), Daisuke Sato (Sepsi Sfântu Gheorghe), Stephan Palla (Buriram United), Luke Woodland (Suphanburi), Adam Tull (NA), Curt Dizon (Ceres-Negros), Paul Mulders (Ceres-Negros)

中場：John-Patrick Strauss (Erzgebirge Aue), Iain Ramsey (Sukhothai), Manuel Ott (Ceres-Negros), Kevin Ingreso (Ceres-Negros), Stephan Schrock (Ceres-Negros), Miguel Tanton (Ceres-Negros), James Younghusband (Davao Aguilas), Mike Ott (Ceres-Negros)

前鋒：Jovin Bedic (Kaya FC-Iloilo), Phil Younghusband (Davao Aguilas), Patrick Reichelt (Ceres-Negros), Javier Patino (Buriram United)

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足菲律賓男足
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