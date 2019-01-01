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亞足賽／對決大陸必看？　韓網友不屑：根本壓著他們打

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▲中國男足曾在主場瀋陽戰勝伊朗。(圖／達志影像／美聯社)

▲中國與南韓曾在去年世界盃預賽亞洲12強相遇。(圖／達志影像／美聯社)

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在1月6日於阿聯開踢，亞足聯(AFC)特別選出了10大值得關注的賽事，其中就包括南韓對決大陸的比賽，沒想到此消息被南韓報導後，卻受到該國網友大肆吐槽，「開什麼玩笑？我們不是一直都壓著他們打嗎？南韓、日本和澳洲的比賽才能叫做『Big Match』吧！」

大陸與南韓去年在2018年世界盃預賽亞洲12強曾交手，當時南韓先在主場以3比2奪勝，第二次到大陸主場則是遭到大陸0比1復仇，但南韓仍以4勝3和3敗排名小組第二闖進世界盃。

雖然會外賽走得跌撞，但南韓在今年世界盃曾擊敗德國、再到雅加達亞運奪下金牌都表現亮眼，而近來旅外球員包括孫興慜、李青龍、奇誠庸、具滋哲，以及中生代新秀鄭又榮、黃仁範、洪喆、黃義助等人都將回國助陣，也讓亞洲盃陣容更趨完整。

儘管南韓與大陸近來交手有輸有贏，但AFC將兩軍的比賽選入十大必看比賽仍遭到南韓網友大肆吐槽，認為自家球隊根本就壓著對方打，甚至嘲諷地寫到，「踢中場的奇誠庸對上他們，踢前鋒都會贏。」、「這次小組賽最後一場碰到我們前，大陸還能不能活著都是問題。」、「世界盃對上德國才是Big Match！對上大陸也能關注？別開玩笑了，對手是越南還差不多。」。

大陸、南韓本次與菲律賓、吉爾吉斯分在同組，外界普遍看好南韓會以小組第一晉級，而南韓與大陸將在第三場小組賽中手、於1月16日登場。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足南韓男足大陸男足
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