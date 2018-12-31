亞足賽／執教伊朗8年夠了　奎羅斯明年卸任不排除去中國

▲伊朗男足。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

今年率領伊朗在世界盃打出驚豔表現的葡萄牙籍主帥奎羅斯(Carlos Queiroz)，即將在明年1月亞洲盃結束後，卻定離開執教8年的伊朗隊，近日受到陸媒採訪，沒有明確表示自己下一步要往哪裡發展，當然也不諱言自己有機會也希望到中國執教。

過去曾經執教過葡萄牙、曼聯等豪門球隊，奎羅斯於2011年來到伊朗，這7年間兩度率領伊朗打進世界盃，以鐵血防守、強悍身體素質及凌厲反擊著稱，今年世界盃雖然分在較為艱難的組別，和摩洛哥、西班牙及葡萄牙同組，但伊朗沒因此氣餒，反而逼平葡萄牙、僅以1球輸給西班牙，表現驚艷全球。

▲伊朗男足主帥奎羅斯。（圖／路透社）



世界盃後伊朗與奎羅斯續約到今年亞洲盃，因此明年1月的賽事結束後，奎羅斯將離開伊朗，「就現階段而言，我覺得我做出了一個正確的決定，對球隊而言，這也是一個很好的決定，這是我人生中全新的一步，我要去展開全新的未來。」

至於離開伊朗要去哪裡，奎羅斯沒有給出明確答案，「有機會的話，我也想去中國執教，畢竟為什麼不可以？我知道中國對足球投資很多，我過去也帶隊到中國過，看到當地人喜愛足球的樣子，我相信他們擁有非常美好的足球未來。」

伊朗男足自1992年亞洲盃小組賽被淘汰後，之後的6屆至少都能闖進8強，是亞洲盃各國中發揮最穩定的球隊，但是上一次拿下冠軍已經是1976年，這一次奎羅斯認為球隊不是奪冠熱門，「澳洲、日本、南韓已經預約4強中的3個席次，我們會積極爭奪最後一席，朝冠軍邁進。」