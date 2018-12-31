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亞足賽／2011最佳射手具滋哲　三度征戰不放棄冠軍夢

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▲2018世足，德國vs.南韓，南韓隊具滋哲。（圖／達志影像／美聯社)

▲具滋哲(紅)。（圖／達志影像／美聯社)

記者顏如玉／綜合報導

上一次在亞洲盃奪冠，已經要追溯到1960年的南韓，本屆豪言要重返榮耀，而曾在2011年獨進5球獲得最佳射手的具滋哲(Koo Ja-cheol)也表示，期望自己能「助攻」年輕球員進球，「現在要再奪亞洲最佳射手很難了，只願我能幫助南韓奪冠。」

相比拿過2次亞洲盃冠軍(1956、1960年)，南韓在最佳射手方面的紀錄更為耀眼，總共拿過5次，包括1960年趙潤玉(Cho Yoon-ok)踢進4球，成為首位拿下金靴獎的南韓球員、1980年崔淳鎬(Choi Soon-ho)踢進7球、1988年李泰昊(Lee Tae-Ho)踢進3球、2000年李同國(Lee Dong-Gook)踢進6球，以及2011年22歲的具滋哲踢進5球，成為南韓史上第五位亞洲最佳射手。

2011年具滋哲遞補受傷的前輩被選入國家隊後就一鳴驚人，先是首戰對上巴林梅開二度，接著對上澳洲也取得進球，第三戰碰印度他也貢獻了1進球2助功，最終南韓拿下季軍，具滋哲也因為亮眼表現收穫德甲合約。

經歷過兩屆亞洲盃，今年具滋哲再度出征，期盼能爭奪主力的位置，不過對於射手他不強求，反而更希望自己能為年輕球員「助攻」，「雖然我已經29歲了，但我還是滿腔熱血，我希望能用這樣的精神激勵隊友們，一同拿下暌違59年的冠軍。」

南韓本次與與中國、吉爾吉斯、菲律賓分在同組，其中吉爾吉斯、菲律賓都是首次參加亞洲盃的國家，南韓即便小組前2場沒有孫興慜情況下，預計順利在小組出線不是問題。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足南韓男足最佳射手具滋哲
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