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亞足賽／J聯盟最佳11人　明星中場領銜泰國更具侵略性

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▲泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)入選J聯盟最佳11人。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)入選J聯盟最佳11人。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃將於明年1月在阿聯登場，和地主分在同隊的泰國23人名單出爐，將由效力日本J聯盟球隊的中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)領銜，對於接下來的賽事，他表示球隊得更積極、更具侵略性，「第一場我們對上印度，我堅信我們會先拿下3分積分。」

「戰象(The War Elephants)」泰國本次由塞爾維亞教練拉耶瓦茨(Milovan Rajevac)領軍，但在最近的比賽中表現平平，也未能在鈴木盃中完成三連霸，接下來的亞洲盃和阿聯、印度及巴林分在同組，將會有許多硬戰要打，但頌克拉辛仍有信心，「我們沒有很多印度的資訊，而且開幕戰永遠最難打，但我們有很大的進步，率連拿下3分不是問題。」

▲泰國明星中場「Messi J」猜拿迪普（Chanathip Songkrasin）。(圖／達志影像／美聯社)

▲泰國明星中場頌克拉辛(左二)。(圖／達志影像／美聯社)

今年25歲的頌克拉辛效力J1聯盟北海道札幌岡薩多，本季他為球隊出賽30場踢進8球、還有2次助攻，被選進J聯盟年度最佳11人，成為首位選入J1最佳11人的東南亞球員。

泰國第三場將對上擁有地主優勢的阿聯，頌克拉辛認為這將會是最艱難的一場比賽，畢竟阿聯的球員擁有非常高的天賦和體格，且長期一同訓練，「我們只能更加著重進攻、更具侵略性，才能在亞洲盃中突圍。」

泰國在亞洲盃最好的成績已經是1972年的季軍，近年在2011、2015年都未能踢進亞洲盃決賽圈，上一次闖進亞洲盃會內賽是在2007年，不過那時是以地主國身份參與。

泰國23人名單：

門將：Chatchai Budprom (BG Pathum United), Saranon Anuin (Chiangrai United), Siwarak Tedsungnoen (Buriram United)

後衛：Theerathon Bunmathan (Muangthong United), Chalermpong Kerdkaew (Nakhon Ratchasima), Adisorn Promrak (Muangthong United), Pansa Hemviboon (Buriram United), Korrakot Wiriyaudomsiri (Buriram United), Suphan Thongsong (Suphanburi), Mika Chunuonsee (Bangkok United), Tristan Do (Bangkok United)

中場：Sasalak Haiprakhon (Buriram United), Sumanya Purisai (Bangkok United), Thitipan Puangchan (BG Pathum United), Sanrawat Dechmitr (Bangkok United), Tanaboon Kesarat (PG Pathum United), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Pokklaw Anan (Bangkok United)

前鋒：Adisak Kraisorn (Muangthong United), Teerasil Dangda (Muangthong United), Chananan Pombuppha (Suphanburi), Siroch Chatthong (PT Prachuap), Supachai Jaided (Buriram United)

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足泰國男足
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