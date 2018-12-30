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艾德里奇狂轟38分本季新高　馬刺第三節飆39分擊沈快艇

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▲馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、快艇布萊德利(Avery Bradley)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)拿下38分本季新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

不受前役影響，馬刺30日踢館快艇，在艾德里奇(LaMarcus Aldridge)狂轟38分本季新高外帶7籃板帶領下，攜手砍25分的迪羅臣(DeMar DeRozan)在第三節狂灌39分拉開比分，末節快艇反攻無果，馬刺以122比111擊沈快艇。

馬刺與快艇都是背靠背作戰，馬刺雖然開賽就建立7分優勢，但快艇加里納利(Danilo Gallinari)連續中距離命中、比佛利(Patrick Beverley)又一記三分逐漸追上比分，第二節雙方持續糾纏、互有領先，戰到56分平手結束。

下半場快艇手感卻陷入急凍，馬刺先打出一波12比0後，接著迪羅臣、艾德里奇又聯手將比分擴大到17分，米爾斯(Patty Mills)兩記三分球趁勝追擊來到23分差，倒數4.6秒時，迪羅臣搶到籃板快速反擊，上演精彩上籃擴大領先優勢，單節馬刺就攻下39分創本季第三節得分新高，也奠定本場比賽勝基。

▲迪羅臣精彩上籃。（圖／取自推特）

末節馬刺依舊進攻猛烈，快艇加里納利、布萊德利(Avery Bradley)及哈里斯(Tobias Harris)雖然連進3分，但前一節失分太多難挽回頹勢，最終馬刺以11分之差奪勝、拒絕連敗。

此役馬刺先發五人得分上雙，艾德里奇38分7籃板、迪羅臣25分13籃板6助攻、懷特(Derrick White)12分7籃板、蓋伊(Rudy Gay)12分、福布斯(Bryn Forbes)10分7助攻。快艇先發則有加里納利21分、9籃板，哈里斯16分7籃板、布萊德利10分7籃板。

▲馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣貢獻25分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA艾德里奇38分本季新高馬刺快艇
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