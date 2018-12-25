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亞足賽／泰國男足狀態不佳　小組出線要相當拼

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▲泰國足球全面性的提升(圖／達志影像／美聯社)

▲泰國男足。(圖／達志影像／美聯社)

記者張克銘／綜合報導

在2015年於亞洲掀起一股泰國旋風的泰國男足，不過在2017年由塞爾維亞教練拉耶瓦茨(Milovan Rajevac)執教後，反而表現平平，在剛剛結束的鈴木盃上，泰國未能夠完成三連霸，緊接而來的亞洲盃，泰國所分的小組也不好惹。

泰國在2015年時的俄羅斯世界盃資格賽，展現了泰國小組的精密傳導風格，一路殺到最後的12強賽，雖然12強賽未能再進一步無緣世界盃，不過泰國儼然也成為亞洲新興強權之一。

▲泰國男足丹達(Teerasil Dangda)。(圖／達志影像／美聯社)

▲泰國男足鄧達(右)。(圖／達志影像／美聯社)

但2017年提振泰國男足國家隊的總教練塞納芒（Kiatisuk Senamuang）退任，改由拉耶瓦茨接手後，泰國男足整體表現普普，剛剛結束的鈴木盃，泰國未能夠完成三連霸，也多少影響了泰國男足的士氣。

泰國男足陣中的球星莫過於效力J聯盟札幌岡薩多的頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)，J聯盟先前的頒獎典禮上，他是最佳11人之一，也是首個東南亞球員入選J1最佳11人，此外前鋒鄧達(Teerasil Dangda)也是泰國主力前鋒。

▲頌克拉辛。（圖／達志影像／美聯社）

▲頌克拉辛(左)。（圖／達志影像／美聯社）

泰國在亞洲盃最好的成績是季軍，不過已經是1972年事情，泰國在2011、2015年都未能踢進亞洲盃決賽圈，上一次闖進亞洲盃決賽圈是在2007年，不過那時是以地主國身份參與。

本次亞洲盃泰國小組分組與地主阿聯酋、印度、巴林同組，泰國是此小組排名最低的，4國的實力也都在伯仲之間，想要在小組獲得出線機會，泰國則需要盡快擺脫低潮。
 

關鍵字： 泰國男足亞洲盃
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