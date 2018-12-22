亞足賽／59年沒奪冠　孫興慜要率南韓再創高峰

▲南韓男足，7號為孫興民、16號為奇誠庸。(圖／達志影像／美聯社)

記者張克銘／綜合報導

2019亞洲盃將在1月5日開踢，上屆屈居亞軍的南韓，本屆主將孫興慜確定小組前2場不踢，是否會有變數仍不確定，但南韓已經59年沒有在亞洲盃奪冠，本屆能否一償宿願。

南韓本次分組與中國、吉爾吉斯、菲律賓同組，其中吉爾吉斯、菲律賓都是首次參加亞洲盃的國家，南韓即便小組前2場沒有孫興慜情況下，應可以順利在小組出線過關。

▲南韓男足。（圖／路透社）



南韓過往在亞洲盃上曾獲得兩次冠軍，不過已經是1956、1960年的往事，之後4度獲得亞軍、4度獲得季軍，近三屆的亞洲盃南韓都闖進4強，不過都沒有奪下最後冠軍。

南韓23人大名單中，不乏在亞運熟悉的面孔，包括門將趙賢佑、前鋒黃義助、中場黃喜灿，以及知名旅歐的李青龍、前隊長奇誠庸，亞洲盃也是葡萄牙籍主帥本托（Paulo Bento）接任的面臨的第一戰大賽，本屆若未奪下冠軍，對於南韓而言又會是一場挫敗。

南韓23人正選名單如下：

門將：金承奎、金鎮炫、趙賢祐

後衛：金英權、鄭升炫、金玟哉、金文煥、金珍洙、洪喆、權敬原、李鎔

中場：奇誠庸、李青龍、孫興慜、具滋哲、鄭又榮、黃仁範、黃喜灿、朱世鍾、李在城、羅相鎬

前鋒：黃義助、池東沅

