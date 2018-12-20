亞足賽／15人首次踢亞洲盃　上屆冠軍澳洲尋求衛冕

▲澳洲男足。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

上屆亞洲盃冠軍澳洲，本屆力拼二連霸，而稍早也公布23人名單，有15名球員是首次參加亞洲盃，本次身處的B組遇上3國西亞球隊，要晉級16強並非容易。

澳洲在上屆亞洲盃自家主場中，佔據天時、地利、人和最終冠軍戰與南韓殺進延長賽才辛苦的以2比1獲勝，而澳洲已經是連續2屆亞洲盃都闖進決賽。

澳洲2007年首次參與亞洲盃以來，每次都能夠在小組賽出線，強大的身體素質讓他們在亞洲立刻變成一級強權，本次第4次征戰亞洲盃，目標是尋求連霸而來，不過球隊陣容有所變化，能否在本屆亞洲盃奪冠仍是問題。

▲澳洲男足。（圖／達志影像／美聯社）

球隊23人名單中，中場穆伊(Aaron Mooy)無疑是澳洲主力，目前效力英超哈特斯菲爾德，但目前有傷勢在身的他，表示需要休息到2月，也意味應該是趕不上1月進行的亞洲盃，如果澳洲少了穆伊，對於戰力會有所影響。

澳洲的23人名單中，有15名球員是首次參加亞洲盃，經驗上能否克服也是觀察的要點，澳洲本次身處B組，與約旦、敘利亞、巴勒斯坦同一組。

澳洲23人名單

門將: Mitchell Langerak (Nagoya Grampus), Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion FC), Daniel Vukovic (KRC Genk)

後衛: Aziz Behich (PSV Eindhoven), Milos Degenek (Red Star Belgrade), Alex Gersbach (Rosenborg BK), Rhyan Grant (Sydney FC), Matthew Jurman (Al-Ittihad Jeddah), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers FC), Trent Sainsbury (PSV Eindhoven), Mark Milligan (Hibernian FC)

中場: Mustafa Amini (AGF Aarhus), Chris Ikonomidis (Perth Glory), Jackson Irvine (Hull City AFC), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Aaron Mooy (Huddersfield Town AFC), Tom Rogic (Celtic FC)

前鋒: Martin Boyle (Hibernian FC), Robbie Kruse (VfL Bochum), Mathew Leckie (Hertha BSC), Awer Mabil (FC Midtylland), Jamie Maclaren (Hibernian FC), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds)

