亞洲盃男足／菲律賓擺脫足球弱國　請來艾瑞克森執教

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

拜亞洲盃擴增到24國，菲律賓終於打進了夢寐以求的亞洲盃，如今他們計畫要在亞洲盃打展身手，還請來了世界級名帥艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)執教，展現了極高的企圖心。

菲律賓在2010年左右開始積極發展足球，在今年他們世界排名一度衝上111名的新高，而在亞洲盃會外賽，菲律賓運氣極佳分到一個不錯的小組，最終以3勝3和不敗戰績順利晉級到亞洲盃的舞台。

首次晉身到亞洲盃決賽圈，菲律賓希望能夠在亞洲盃上有更高的成就，特地先解僱原本就有功勞的總教練杜利(Thomas Dooley)，請來曾擔任過英格蘭、墨西哥國家隊主帥的艾瑞克森執教。

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓此舉動，無疑是希望能夠在亞洲盃有重大突破，艾瑞克森在就職記者會上就表示：「我問我為何會在這，這並不是容易回答的問題，不過我想我可以做些事情，並且做些改變。」

艾瑞克森從2013年開始，都在中國的球隊執教，先後曾執教廣州富力、上海上港、深圳佳兆業，對於亞洲也有一定了解，而艾瑞克森在菲律賓首個大賽就是鈴木盃，小組中還踢平了泰國與印尼，晉身到最後的4強，兩回合下來2比4敗給了後來的冠軍越南。

不過本次亞洲盃分組菲律賓也沒有樂觀的理由，菲律賓身處的C組包括南韓、中國、吉爾吉斯，每一場都是硬仗。

