YAMAHA CUP／總決賽十二強出爐　台灣山葉機車送購車金

▲第十屆YAMAHA CUP。（圖／台灣電通提供）

體育中心／綜合報導

第十屆YAMAHA CUP各區預賽於11月10日從新竹起跑，預賽期間邀請參與過賽事的球員回訪將有機會扭蛋抽中購車禮金三千元，在各區引發足球員與家長的熱烈響應。

而預賽經過新竹、台北、台中、高雄、花蓮、台南的激戰後，晉級全國12強隊伍名單正式出爐，台灣山葉機車期待與各路足球小將在2019年1月19日相約台中朝馬足球場見，現場將會有足夢嘉年華與來自日本磐田喜悅隊育成學校教練的Jubilo足球教室，歡迎大家到現場同樂。

▲第十屆YAMAHA CUP。（圖／台灣電通提供）

YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽自2009年起台灣山葉機車工業股份有限公司的推展下，秉持回饋社會的企業責任與青少年育成的初衷，持續帶給小朋友「快樂踢球趣」的體驗，校園巡迴活動則在今年帶著教練團前進到屏東鶴聲國小、屏東勝利國小、台東新生國小、花蓮中城國小，在YAMAHA CUP第十屆之際完成全台灣巡迴的里程碑，至今校園教學活動共累積有49校參與，超過9,300名學童受惠，希望培養小朋友從小的足球興趣與觀念，快樂踢球，台灣山葉機車陪大家一起踢到大。

台灣山葉機車為感謝十年來一路支持YAMAHA CUP的球員們，今年特別設置YAMAHA CUP回顧專區，讓大家了解YAMAHA CUP十年的歷程，其中相當具意義的YAMAHA CUP歷年活動背包展示，最引起小朋友們的熱烈討論，重頭戲為YAMAHA CUP足夢扭蛋機，邀請曾經參加過YAMAHA CUP的小球員們，揹著自己經擁有的紀念包包回來同樂並為學弟妹們加油，有機會透過扭蛋機獲得YAMAHA購車金三千元，預賽現場獲得大家熱烈響應，各區限額70顆扭蛋平均都在一小時內就兌換完畢。

▲第十屆YAMAHA CUP。（圖／台灣電通提供）

本次晉級第十屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽全國總決賽的12強隊伍正式出爐，分別為，新竹區預賽：同安國小、UNITY黑家軍，台北區預賽：新市國小、莒光國小紅，台中區預賽：協和、台中市西屯國小，高雄區預賽：勝利Avengers、瑞興國小，花蓮區預賽：BFC、宜縣凱旋，台南區預賽：佳里國小A、東區勝利國小，12支隊伍於明年1月19日相約到台中朝馬足球場的全國總決賽再戰，現場規劃有足夢嘉年華活動，以及來自日本職業足球隊磐田喜悅育成學校的教練也將繼續帶來JUBILO足球教室與小球員同樂，歡迎大家來現場一起見證YAMAHA CUP的十周年里程碑。

