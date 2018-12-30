桌球年終賽奪混雙銀牌　南韓桌協：盼與北韓有更多合作

▲南北韓聯隊張宇鎮／車孝芯今年在韓國公開賽混雙摘金、年終賽混雙摘銀。（圖／取自ITTF，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

隨著兩韓關係越來越密切，南北韓今年也在多項賽事中派出聯隊參賽，剛剛結束的桌球年終賽，南韓張宇鎮搭配北韓車孝芯就在混雙拿下銀牌，對此南韓桌協表示，已經向北韓提議，期盼未來雙方能有更多合作，甚至互相邀請對方到彼此的國家參賽。

南北韓今年在5月的瑞典世桌團賽8強相遇，沒想到卻不開戰，反而決定攜手闖進4強，可惜最終遭到日本0比3擊退，只能拿下銅牌，不過接著的韓國公開賽，南北韓再度聯手，組建4支聯隊參與男雙、女雙、混雙，最終由南韓選手張宇鎮搭檔北韓選手車孝芯的混雙闖進決賽，並擊敗中國組合王楚欽／孫穎莎摘下極具歷史意義的首面金牌。

南北韓的故事還沒完，兩人接著又在奧地利公開賽中闖進4強，完成兩場公開賽和排名前8的參賽標準，以375分排名第2，取得年終賽門票，兩人攜手過關斬將闖進決賽，可惜最終遭到香港組合黃鎮廷／杜凱琹直落三復仇，屈居銀牌，南韓桌協表示，張宇鎮／車孝芯之所以沒能奪金，是因為兩人沒有足夠的磨合時間，因此南韓方面希望未來能有多一點交流，至少在比賽前能挪出10天共同訓練。

為了讓彼此能有更多合練切磋的機會，南韓方面率先表態，期盼明年在釜山舉辦的韓國公開賽能邀請來北韓選手參賽，同時也希望在平壤舉辦的平壤公開賽也能讓南韓選手參賽，若是北韓願意的話，更希望雙方能多組隊、創造更多合作機會。