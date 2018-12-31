亞足賽／為保級英超無緣參賽　菲律賓明星門將：很挫折

▲效力英超的菲律賓門將埃瑟里奇（Neil Etheridge）。（圖／路透）



記者顏如玉／綜合報導

作為東南亞史上首位英超守門員，菲律賓門將埃瑟里奇(Neil Etheridge)未能參與明年1月的亞洲盃，無疑是令人失望的，而他也坦言自己非常挫折，「但我相信菲律賓一定還會再度闖進亞洲盃和世界盃，而我還有機會成為其中一員。」

今年28歲的埃瑟里奇2017年與還在英冠的卡迪夫城簽約，快速坐穩先發的他就率隊「升級」到英超，本賽季他成為首位征戰英超的東南亞球員，並在對上伯恩茅斯及紐卡索聯時，分別撲出了威爾森(Callum Wilson)及肯尼迪(Robert Kenedy)的12碼罰球，一時聲名大噪。

但是，目前卡迪夫城卻面臨保級危機，在英超18支隊伍中排名第16，且與最後一名的富勒姆僅有4分之差，埃瑟里奇原本預期至少能參與亞洲盃菲律賓首場對上菲律賓之役，不過菲律賓最終名單出爐卻不見他的名字，對此埃瑟里奇解釋，「這真的是一個很艱難的決定。」

「大家都知道我為了在英超踢球，付出了多少的努力，現在還在球季中而球隊需要我，」埃瑟里奇說，「因此在與球團進行長時間的溝通後，我意識到，若我亞洲盃只踢一場比賽，那會對替補的另一球員相當不公平，所以我最終沒有在名單中。」

儘管這次無法代表菲律賓參賽，埃瑟里奇說，他相信未來菲律賓還是有機會再度站上亞洲盃甚至世界盃的舞台，「若是還有機會，希望屆時我會是隊上的一員。」，本次亞洲盃，菲律賓與南韓、中國和吉爾吉斯同分在C組。

