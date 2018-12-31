運動雲

> >

亞足賽／為保級英超無緣參賽　菲律賓明星門將：很挫折

ETtoday運動雲

▲菲律賓門將埃瑟里奇（Neil Etheridge）。（圖／路透）

▲效力英超的菲律賓門將埃瑟里奇（Neil Etheridge）。（圖／路透）

記者顏如玉／綜合報導

作為東南亞史上首位英超守門員，菲律賓門將埃瑟里奇(Neil Etheridge)未能參與明年1月的亞洲盃，無疑是令人失望的，而他也坦言自己非常挫折，「但我相信菲律賓一定還會再度闖進亞洲盃和世界盃，而我還有機會成為其中一員。」

今年28歲的埃瑟里奇2017年與還在英冠的卡迪夫城簽約，快速坐穩先發的他就率隊「升級」到英超，本賽季他成為首位征戰英超的東南亞球員，並在對上伯恩茅斯及紐卡索聯時，分別撲出了威爾森(Callum Wilson)及肯尼迪(Robert Kenedy)的12碼罰球，一時聲名大噪。

但是，目前卡迪夫城卻面臨保級危機，在英超18支隊伍中排名第16，且與最後一名的富勒姆僅有4分之差，埃瑟里奇原本預期至少能參與亞洲盃菲律賓首場對上菲律賓之役，不過菲律賓最終名單出爐卻不見他的名字，對此埃瑟里奇解釋，「這真的是一個很艱難的決定。」

「大家都知道我為了在英超踢球，付出了多少的努力，現在還在球季中而球隊需要我，」埃瑟里奇說，「因此在與球團進行長時間的溝通後，我意識到，若我亞洲盃只踢一場比賽，那會對替補的另一球員相當不公平，所以我最終沒有在名單中。」

儘管這次無法代表菲律賓參賽，埃瑟里奇說，他相信未來菲律賓還是有機會再度站上亞洲盃甚至世界盃的舞台，「若是還有機會，希望屆時我會是隊上的一員。」，本次亞洲盃，菲律賓與南韓、中國和吉爾吉斯同分在C組。
 

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足菲律賓男足英超門將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

亞足賽／J聯盟最佳11人　明星中場領銜泰國更具侵略性

羅瑞持續缺陣　「可愛」雷納德砍27分助暴龍咬傷公牛

桌球年終賽奪混雙銀牌　南韓桌協：盼與北韓有更多合作

結合戴資穎、辛度、奧原特點不夠　馬琳得學林丹改變打法

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1西河扛責　喬治批吹判尺度爛透了

2七六人將尋求內線替補與射手

3中華男籃東奧夢　拚積分打奧運資格賽

4阿久根曾轟朴贊浩　許銘傑印象深

5打造桃王朝　桃猿拚連6冠軍奪總冠軍3連霸

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

3SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

4SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366