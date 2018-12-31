羅瑞持續缺陣　「可愛」雷納德砍27分助暴龍咬傷公牛

▲雷納德(Kawhi Leonard)砍27分。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

前役大比分輸給魔術後，暴龍遭公鹿追過掉出東區龍頭之位，30日主場面對來犯的公牛，羅瑞(Kyle Lowry)持續缺戰，首節雖然表現不佳，不過第二節馬上回穩反超，末節公牛雖然一度追到3分差，但「可愛」雷納德(Kawhi Leonrd)馬上上籃止血，最終助隊以95比89奪勝。

公牛上一戰擊敗巫師，雖然暫時脫離爐主，但和暴龍仍有實力差距，沒想到今兩軍相遇，暴龍首節卻進攻效率低落，讓公牛馬上取得領先優勢，在馬卡南(Lauri Markkanen)壓哨命中後擴大領先，第二節暴龍找回首感，雙方比分互有交替，暴龍追到1分領先。

下半場雙方持續糾纏，關鍵末節兩隊命中率都下降，也讓公牛幾度追近比分，暴龍還陷入3分鐘得分荒，在鄧恩(Kris Dunn)扣籃得手追到僅3分落後，所幸此時雷納德跳出來上籃得手，與西亞卡姆(Pascal Siakam)連連罰球命中保住優勢，馬卡南最後壓哨超遠三分沒進，公牛只能無奈吞敗。

此役雷納德(Kawhi Leonard)拿下全場最高27分9籃板、西亞卡姆20分12籃板，格林(Danny Green)10分、范弗利特(Fred VanVleet)10分7助攻。公牛部分，馬卡南(Lauri Markkanen)18分10籃板，鄧恩14分8助攻，拉文(Zach LaVine)13分、卡特(Wendell Carter Jr.)16分11籃板。