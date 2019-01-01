亞足賽／菲律賓教頭新年新希望　盼出線帶足球人口提升

▲菲律賓男足隊史首闖亞洲盃。（圖／取自AFC）



記者顏如玉／綜合報導

隊史首度闖進亞足聯亞洲盃，菲律賓非常期待明年1月的到來，尤其是新任的世界級瑞典籍總教練艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)，更是希望能藉此提升菲律賓參與足球的人口，「我們只有一個目標，就是全力求勝、努力在比賽中走得越遠越好。」

菲律賓在2010年起開始積極發展足球，今年在世界排名一度衝上111名創新高，且拜亞洲盃擴增到24隊，以及菲律賓也在會外賽籤運不錯，最終以3勝3和不敗戰績，史上首度闖進亞洲盃。

為了在第一次的亞洲盃中大展身手，菲律賓特別請來資歷相當豐富的70歲瑞典籍艾瑞克森擔任主帥，過去他曾執教過義甲羅馬、西甲瓦倫西亞、英超曼城等歐洲聯賽球隊外，也曾擔任過英格蘭、墨西哥教頭，2013年來到中超，開始熟悉亞洲市場，並於今年與菲律賓簽約。

▲菲律賓總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）



菲律賓本次與南韓、中國及吉爾吉斯分在同組，要想出線非常困難，艾瑞克森說，尤其是第二場面對由義大利籍教練里皮(Marcello Lippi)帶領的中國，過去艾瑞克森曾在執教義甲時碰過他，「我想屆時我們的相遇會像一場決賽。」

儘管是首次參賽，艾瑞克森說，他仍要球員全力求勝，「只要參加比賽我們就得設定目標，不能只想著走一步是一步，這次我們的目標只有一個，就是走得越遠越好，這不是件簡單的事，但我們還是得努力去克服困難。」

菲律賓素來較為重視籃球，艾瑞克森說，他來帶隊的目標除了希望能率隊小組出線外，也期盼能增加足球人口，「我非常期待這次帶隊參加亞洲盃，就像歐洲盃對歐洲來講，是除了世界盃以外最大型的賽事，亞洲盃也是如此，只要能帶來好成績，相信對自己、對國家都是非常棒的事。」