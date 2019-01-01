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費德勒、小威都拿勝！　霍普曼盃美國、瑞士混雙對決更刺激

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▲▼費德勒、小威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

去年在霍普曼盃拿下暌違17年冠軍的瑞士組合費德勒(Roger Federer)／本西奇(Belinda Bencic)，今年再度搭檔出擊，首戰輕鬆退英國組合，第二戰於元旦上演「世紀大對決」，碰上美國組合提亞弗(Frances Tiafoe)／小威廉斯(Serewa Williams)，男女單打結束後，雙方以1比1戰平，混雙戰局將決定最終勝負，也讓混雙更令球迷期待。

還沒進入2019年，瑞士天王費德勒就展開自己的新賽季，31日碰上英國，搭配本西奇就以3比0輕鬆奪勝，緊接在後的美國碰上希臘卻打得艱難，小威雖然第一場擊敗莎卡瑞(Maria Sakkari)，但提亞弗男單不敵齊齊帕斯(Stefanos Tsitsipas)，最後的混雙又遭希臘4比1、1比4、4比2擊敗，美國1比2吞敗。

▲美國提亞弗(Frances Tiafoe)。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國提亞弗。（圖／達志影像／美聯社）

元旦美國碰上瑞士，只要輸了就鐵定沒能晉級，背水一戰的提亞弗先碰上費德勒，首盤費德勒僅花55秒就保發，不過提亞弗接著找回狀態持續和費德勒糾纏到4比4，費德勒再度保發，第10局則抓住對手失誤，以6比4先下一城。

第二盤費德勒先保發，第二局在提亞弗出界後還上演「胯下回擊」，後提亞弗回球沒過讓費德勒率先破發，並率先來到5比0，提亞弗雖然保住一局，但隨後費德勒也保發、結束該場比賽。

▲▼費德勒、小威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

第二場小威對上本西奇，甫開賽她就強勢保發又破發，率先來到4比1領先，本西奇此時回神先是保發後又破發追到4比4平手，小威此時發球出現問題送分，也讓本西奇首度取得領先，上演逆轉以6比4拿下第一盤。

第二盤雙方互相保發，小威先來到5比4領先，最後一局破發後扳回一城，第三盤小威率先破發，最終以6比3奪勝，拿下本賽季第一勝。

男女單打完後，瑞士、美國各有一勝，也讓最後一場混雙「世紀大對決」更具刺激及可看性。

▲本西奇。（圖／記者路透社）

▲本西奇。（圖／路透社）

關鍵字： 霍普曼盃費德勒小威廉絲瑞士美國
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