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元旦霍普曼盃費德勒對戰小威　43座大滿貫GOAT對決

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▲▼費德勒、小威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

台灣時間元旦的霍普曼盃將上演世紀大對決，在美國碰上瑞士之戰，男女網壇最偉大的球員費德勒(Roger Federer)和小威廉斯(Serewa Williams)，將在混雙賽事對面，兩人加起來更擁有多達43座大滿貫冠軍。費德勒也說，這樣精彩的戲碼未來恐怕不會再出度出現。

小威廉斯表示她想要跟費德勒自拍，上傳到Instagram，費德勒笑說，「現在是社群媒體的時代了。」對於這場比賽，小威說：「休季期間我不斷訓練就是為了和費德勒同場競技，不知道我會打得怎麼樣，我們拭目以待。」

「我們倆都非常興奮，我希望許多網球迷都能看這場比賽，因為這場打完以後可能也不會再有了。我非常崇拜小威上場和場下的貢獻。」費德勒說。兩人雖然都是網球界最偉大的選手，但其實私下並沒有太大交集。「我跟她不算太熟，先前在溫網的冠軍晚宴上認識，但我們都非常忙碌，沒能好好聊過。當了父母之後我們會更有話題。」

「我曾經和頂尖雙打球員合作，包括辛吉絲(Martina Hingis)、娜芙提諾娃（Martina Navratilova），也和大威廉斯(Venus Williams)等人交手，現在是與小威廉斯對決的時候了。她是網球運動橫跨男女最偉大的球員。」

▲▼費德勒、小威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉斯 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 霍普曼盃小威廉斯費德勒
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