互讚對方發球強　霍普曼盃費德勒、小威同框自拍寫歷史

▲霍普曼盃賽後，小威、費德勒同框自拍。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

新年第一天，網壇就寫下歷史新頁，在澳洲舉辦的霍普曼盃中，由美國對上瑞士的比賽，上演天王天后史上首度對決，賽後費德勒(Roger Federer)和小威(Serewa Williams)受訪時互讚對方發球，小威還提出希望能合照，主辦單位特別拿出自拍棒，讓兩人同框自拍出「史詩級」照片。

費德勒此役率先以2比0擊敗提亞弗(Frances Tiafoe)，瑞士先馳得點，不過第二場卻是小威以2比1擊敗本西奇(Belinda Bencic)，雙方戰成平手進入混雙，也讓混雙刺激性提高。

首盤雙方互相保發至2比2後，瑞士組合率先破發以4比2拿下，第二盤則是戰到3比3，費德勒在Tie-break時上演精彩ACE球，最終助瑞士以直落二拿下勝利。

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



賽後除了主辦單位除了採訪瑞士組合以外，也特別訪了小威，「我覺得費德勒的發球被低估了，」小威說，「這次比賽真的是個很棒的經驗，我很難過這麼快就結束了。」

小威和費德勒同在1981年出生，雖然進入職業生涯年(小威1995年、費德勒1998年)不同，但彼此可以說是看著對方比賽成長，小威說，「我們這些年一起成長，沒想到有一天我們竟然對決了，還是在我們職業的巔峰，這感覺真的很酷，我想要拍一張照，我想要把我的孩子帶來，我真的太興奮了。」

▲小威廉絲。（圖／達志影像／美聯社）



而費德勒也讚賞小威的發球，表示自己在最後一局面對小威發球局感到很緊張，「人們總是說她的發球很強，我了解她的發球為什麼如此美好，因為你直到比賽結束都無法看到並閱讀她的發球，這真的很有趣，她是很偉大的冠軍球員，你總是能看到她如何投入在比賽中，這也是我最喜歡她的地方。」

採訪結束後，主辦單位特別拿來手機自拍棒，讓兩人有機會同框自拍，一同締造網壇新頁。