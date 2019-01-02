中學五人制／半數來自籃球隊　竹縣仰德男足還需時間、球員

▲中學五人制，竹縣仰德高中(藍)男足偏向社團性質。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

致力於新竹縣足球的胡國強，去年底終於促成高中球隊成立，近日率領竹縣仰德高中男足參賽中學五人制錦標賽北區複賽，不過他無奈表示，目前男足人數不夠，還需找籃球隊員當槍手，只希望校方能更加重視足球隊，未來能增加球員和練習時間。

胡國強前兩年曾帶領新湖國中女足隊參與錦標賽，當時就表示非常希望在竹縣成立高中球隊，今年終於如願以償，仰德高中組成男、女足隊，但兩者性質卻不盡相同，胡國強說，男足較偏向社團、女足則偏校對性質。

「女足因為有和學校申請過，所以新湖女足那一批升上來後都讀同一班，學校也給予每天固定時間練習，去年五人制聯賽我們就拿下第六名。」胡國強表示，可惜去年來不及報名錦標賽，於是決定今年改嘗試11人制聯賽，接下來將會在新竹比賽。

而男足因為沒有直升上來的一批球員，所以沒能組成一班，男足隊都是各個班級來的球員，胡國強說，最初只有5、6人而已，所以他特別和籃球隊借人，「比賽中完全看得出來他們基本功不夠，都是靠體力再撐，所以我希望之後校方能幫我們找更多球員，也給我們更多時間，讓球隊能更加完善。」

仰德高中其實相當重視體育，棒球、自由車、籃球等運動都給予支持，胡國強說，他希望未來足球也能日趨受到校方注重，「我不在乎有沒有教練費，我只希望能給我人、給我時間，讓我將整體素質訓練起來，未來才能吸引更多在地學生留在新竹升學。」