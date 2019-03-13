中學五人制／努力這麼久就是要對爽文　佳里挺進4強達標

▲中學五人制8強南市佳里(黃)vs中市爽文。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽全國8強賽中，中市爽文與南市佳里繼南區複賽後再度相遇，佳里最終在PK賽中險勝挺進4強，教練吳谷峰表示，努力這麼久就是為了對上爽文，「我們已經達到最初設定的4強目標，給球員100分。」

佳里在前一天的小組賽最後一場對上中興，只要贏球就會在8強對上爽文，為了避開對上強隊，吳谷峰說，其實球員一開始態度非常不積極，「我跟他們說，你們這樣的態度，明天不管對誰都不會贏，我們努力這麼久，就是希望能全勝晉級，不管對誰都一樣，所以他們後來才比較積極，追成3比3平手以後以分組第一進入8強對上爽文。」

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佳里在南區複賽冠軍戰面對爽文時，以0比3吞敗屈居亞軍，回去後積極加強防守以及戰術演練，「我們平時練習這麼久，就是為了這一場對上爽文，我跟球員講，因為我們輸過，表示我們不足，現在我們有機會再對上，結果你們卻想閃開，表示你們怕他啊，後來他們也選擇要好好面對爽文。」

最終雙方鏖戰至PK賽，佳里以驚險以7比6奪勝挺進4強，全隊開心擁抱，還有球員淚灑球場，吳谷峰隊球員表現非常滿意，直言給100分，「我們本來目標就是4強為主，現在達到了後面就一步一步走，當然是想要奪冠。」

可惜佳里在4強賽以2比4不敵苗栗建國，僅能落到季軍戰，但佳里仍要積極爭奪季軍，「因為這個比賽前三名可以有出國比賽的機會，球員也會想要好好爭取。」

▲南市佳里賽後感動灑淚。（圖／記者顏如玉攝）