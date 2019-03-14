中學五人制／慶幸帶到這批球員　博愛教頭想把首冠送阿迪爾

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)擊敗苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組，最終竹縣博愛以2比1力退苗栗建國拿下隊史首冠，教練劉祥興表示，這段期間做了很多特訓，還找來民雄農工學長幫忙，而他也從葡萄牙籍教練阿迪爾(Adil Amarante)身上學到很多，「特別想把冠軍送給他，謝謝他的指導。」

在北區複賽冠軍戰時，博愛以2比3不敵建國屈居第二，來到全國決賽，博愛一路打進冠軍戰後，再度面對建國，這次博愛做足準備，「這段期間我們加強體能、戰術和防守，也觀察對手的打法，針對對手去做策略，上半場雖然沒有做很好，但下半場調整後就有打出來。」

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能夠拿下冠軍，最重要的還是球員肯拚、肯投入訓練，劉祥興坦言，「我很慶幸帶到這批國三球員，其實我並沒有那麼厲害，教練的角色只是引導球員，但球員他們會自己在場上溝通，然後想出新的東西，很會用頭腦、會創造出新的東西。」

另外，曾經擔任阿迪爾助理要練，劉祥興也非常感謝阿迪爾的指導，「我真的在他身上學到很多東西，然後帶回來應用在我的球員身上，收到不錯的效果，本來就想著如果奪冠要把冠軍送給他，還好沒漏氣。」