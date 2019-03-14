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中學五人制／鎮守佳里大門教練直讚　王柏翰曾入U13、U15

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▲中學五人制，南市佳里，王柏翰。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）

▲中學五人制，南市佳里守門員王柏翰。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽13日進行全國8強賽，其中最刺激的比賽莫過於重演南區冠軍戰的中市爽文對決南市佳里，雙方鏖戰到PK賽後，佳里靠著曾選入U13、U15代表隊的門神王柏翰守住球，再加上對手失誤，最終以7比6險勝，賽後教練吳谷峰也大讚王柏翰表現「超乎想像」。

從幼稚園就開始接觸足球，王柏翰表示自己當時就被抓去當守門，就這麼一路練到現在國三，「我有想過要當球員，但基本動作練不好、跟不上其他球員，所以還是回到門將專心守門。」

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▲南市佳里守門員，U15王柏翰。（圖／翻攝自中華足協粉專）

▲王柏翰去年被選進U15。（圖／翻攝自中華足協粉專）

佳里這批國三球員曾在105學年度拿下U13青少年盃(11人制)冠軍，基本動作扎實，加上去年球隊人數夠因此轉戰11人制，打出不錯的成績，在聯賽中面對傳統勁旅黎明中學僅以2球吞敗，而守門員王柏翰後來也被選進U15代表隊，並曾在兩岸四地的比賽中上場對澳門。

來到錦標賽，王柏翰牢牢為佳里鎮守大門，在8強面對爽文時擋下許多球，也助隊挺進延長PK賽，王柏翰回憶當時，直說教練非常信任他，「我只是想著守好就好，拚到最後一刻不要放棄。」

最終佳里驚險奪勝，一掃南區冠軍戰吞敗的怨氣，而王柏翰還一度淚灑球場，「練那麼久就為了這場，我們先是戰成平手，最後又贏下比賽，真的很感動。」，對於王柏翰的表現，吳谷峰也給予肯定，表示他表現真的很好，「超乎想像！」

可惜佳里在4強賽輸給苗栗建國，將和北市龍門爭奪季軍。

▲中學五人制，南市佳里(黃)vs中市爽文。（圖／記者顏如玉攝）

▲佳里擊敗爽文後淚灑球場。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足中市爽文南市佳里U15王柏翰
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