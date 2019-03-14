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中學五人制／博愛奪冠爭取建三級足球　盼留住新竹人才

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▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制國男組竹縣博愛(白)拿下冠軍。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽拿下國男組冠軍的竹縣博愛，許多國三生都將面臨升學問題，可能要跨縣市到民雄農工持續踢球，因此總教練劉祥興表示，期盼能藉由拿下好成績當作籌碼，和縣政府溝通建立新竹縣三級足球制度，讓新竹人才不要外流，而是一路線上來，並留在縣內發展。

新竹縣近來一直沒有三級制足球的機制，劉祥興說，過去他僅專注在國中端的發展，沒想過銜接的問題，也沒想過基層，「但去年開始我們面臨一個問題，就是沒有基層的來源，因為現在很多俱樂部會將U15球員留下來，讓他們到鄰近的學校就讀，反而不會送到我們這邊。」，除了沒有基層，球員未來的方向也是一大問題，通常要繼續踢球，球員就得「跨縣市」。

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▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲竹縣博愛(白)擊敗苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

「我非常希望能把好的選手留下來，希望新竹縣內也能有高中球隊。」劉祥興說，「像現在台中市爽文附近就有青年高中，能讓球員一路線上來，而且多了一個高中，對於整體足球發展也是好事。」

現在博愛在錦標賽中拿下冠軍，好成績自然受到外界關注，劉祥興說，接下來他也會請民意代表到縣政府去爭取，希望能在新竹縣建立三級制度，「讓球員不至於外流，而是持續扎根新竹縣，讓新竹縣有自己的發展。」

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足竹縣博愛三級足球
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