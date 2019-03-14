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中學五人制／北區決賽再上演　國男苗栗建國、竹縣博愛爭冠

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▲中學五人制，苗栗建國(藍)vs竹縣博愛(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲竹縣博愛在北區複賽輸給苗栗建國。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽於11日展開國中男子組決賽，經過4天賽事後，將在14日進行最終冠軍戰，由苗栗建國、竹縣博愛爭冠，而季軍戰則為南市佳里對上北市龍門，全天賽事都將有智林體育台提供轉播。

從去年底開始，錦標賽分別於南北區進行複賽，各有8隊進入全國16強決賽，分成4組打小組賽，前2名挺進全國8強打交叉淘汰賽，13日4強賽、排名賽結束後，確定由建國和博愛拿下冠軍戰門票，重演「北區決賽」。

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今年1月北區複賽冠軍戰，就由建國對上博愛，當時雙方2比2鏖戰到延長賽，建國在下半場倒數3分鐘靠著對手烏龍球，最終以3比2驚險奪勝拿下北區第一，來到全國決賽，兩軍於小組賽都分在不同區，但最終仍一路過關斬將，冠軍戰將再度交手。

▲中學五人制，苗栗建國(藍)vs竹縣博愛(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲苗栗建國。（圖／記者顏如玉攝）

14日早上9點先進行新北自強與屏縣瑪家的7、8名之爭，接著10點有中市爽文、桃市中興的5、6名之爭，11點季軍戰佳里對上龍門，12點上演冠軍戰，建國對上博愛。

13日起進行4強賽及排名賽，上午9點先有建國對上自強，10點佳里對上爽文，重演南區冠軍戰，11點龍門對上中興、12點博愛對瑪家，下午2點起進行5到8排名賽及4強賽。

關鍵字： 中學五人制中學五人足國男苗栗建國竹縣博愛
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