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中學五人制／北市龍門沒壓力放開打　超乎預期闖4強

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▲中學五人制，北市龍門(橘)、桃市中興。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制8強，北市龍門(橘)擊敗桃市中興。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽北區複賽時，北市龍門最終拿下第8名，不過來到全國決賽，龍門卻大爆發，先是在小組賽2勝1敗挺進8強，接著又擊敗桃市中興闖4強，教練衛政男表示，其實當初球員只想挑戰看看、沒有壓力在打，沒想到超乎預期就這麼走到4強。

龍門在全國賽小組賽中，首戰雖然不敵高雄後勁，後兩戰接連退北市蘭雅、中市爽文，以2勝1敗、分組第一之姿挺進8強，接著又以3比1擊退桃市中興闖進4強，衛政男說，球員這幾個月沒有特別做什麼加強，就是照平常節奏走，「只有幾次再約出來訓練，針對之前比賽的東西修正優缺點。」

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「強隊對我們就是打壓迫，所以我們也針對這打法去做戰術演練。」衛政男說，「當初我們只是想說挑戰看看能不能進8強，而挑戰成功後就想持續挑戰，現在目標已經達成了，接下來會讓二隊的球員上場踢，也給他們機會磨練、增加經驗。」

龍門不像體育班或校隊長時間投入訓練，而是以俱樂部方式經營，因此球員的肌力相對不足，難以應付多天的比賽，因此進入4強派出二隊應戰，對上奪冠熱門竹縣博愛，最終以0比9大比分落敗，將和南市佳里爭奪季軍。

關鍵字： 中學五人制中學五人足北市龍門
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