HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

▲瑞芳高工男排教練「光頭王」邱得全。（圖／高中排球聯賽大會提供，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

來到瑞芳高工帶男排邁入12年，有「光頭王」之稱的邱得全終於磨出利劍，率隊殺進6強後又先後擊敗曾文農工、華僑高中闖進冠軍戰，賽後他坦言能走到這一步真的很想哭，「謝謝你們帶我走到決賽。」

以大黑馬之姿隊史首度突破12強挺進6強，瑞芳高工的腳步沒有停下來，7日又以直落三擊敗曾文農工晉級4強，當時邱得全就說，「進了決賽就有信心進4強，進4強就有信心進冠亞。」

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4強賽面對華僑時，球員雖然失掉第一局，但後面上演逆轉戲碼連下3局，邱得全看得相當激動，在場邊動作很大，還不時擁抱球員，「小朋友即使抽筋了還是想上去打，為球隊付出，這就是瑞芳最重要的價值，永遠不要放棄。」

瑞芳高工這一批球員過去在國中最佳成績為第四名，這次推進一個檔次來到冠亞軍，邱得全說，「我真的有預感我們會拿冠軍。」

「磨了12年，我終於也能走進這個場地了。」邱得全感性地說，「其實真的很想哭，有一種接近美夢成真的感覺，我們竟然走到決賽，我只想告訴我的球員們，你們真的做得很好，已經超出水準了，真的很棒，你們長大了，不管明天輸贏，我覺得夠了，謝謝你們，帶我走到決賽。」