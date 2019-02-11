里約奧運桌球銅牌水谷隼讚新人輩出：已做好準備無緣東京

▲水谷隼曾在里約奧運桌球男單奪銅。(圖／達志影像／美聯社)



記者顏如玉／綜合報導

在全日本桌球錦標賽男單中，勇奪個人生涯第10冠的水谷隼受訪時坦言，自己已經做好準備可能無緣東京奧運的準備，也會在明年卸下國家隊戰袍，「畢竟現在日本國內競爭太過激烈，好手輩出，尤其張本智和更是氣勢難擋。」

現年29歲的水谷隼於2003年在全日本錦標賽少男組勇奪冠軍，開始活躍於人前，2006年拿下全日本錦標賽成人組冠軍，2010年廣州亞運奪下男單、男團銅牌，2016年里約奧運贏下男單銅牌，成為日本史上首位拿下單打獎牌的選手，此外他也率隊奪下男團銀牌。

今年水谷隼又在全日賽收穫個人第10冠，狀態看似相當不錯，但他卻爆出自己明年將不會再參加全日賽，「每年全日賽壓力都很大，讓我從前一年的11月就開始悶悶不樂，總是想著比賽的事情，且全日賽結束後就接著巡迴賽、世錦賽、亞錦賽等，訓練強度不能降低，也讓選手相當疲憊。」

▲張本智和目前世界排名為日本最高。（圖／取自ITTF）



今年是各路好手爭取東京奧運最關鍵的一年，根據日本桌協規定，東京奧運的資格，為世界排名中位居前兩位的日本選手獲得，不過目前張本智和(世界第四)、丹羽孝希(世界第九)排在前二，水谷隼世界第十排名第三，若是照著排名持續下去，水谷隼坦言，「其實我已經做好心理準備，可能無法第三度出征奧運，但我還是會為了資格全力以赴。」

水谷隼感嘅，近年日本好手輩出，不只張本智和，丹羽孝希、吉村和弘也都是相當不錯的選手，能夠和世界一流選手抗衡，「日本桌球後輩實力雄厚，讓對內競爭相當激烈，但這也是好事，能藉機激發自己的潛力，接下來我會在世桌賽努力爭取獎牌，畢竟這對爭取東京奧運資格非常重要。」