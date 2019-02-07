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李宗偉罹癌恐退役、林丹九次一輪遊　林李恐成回憶？

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李宗偉(左)和林丹奧運四強賽後互換球衣。（圖／CFP）

▲李宗偉和林丹的林李大戰恐成回憶？（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

2018年，可以說是李宗偉、林丹球迷最難過的一年，先是爆出李宗偉罹癌的消息，接著林丹也難再現當年神勇，9次在巡迴賽中一輪遊，年輕球員衝擊也讓外界感嘆，當年的經典「林李大戰」恐怕只能停留在第40次，美好回憶難再次上演。

林丹、李宗偉兩人的故事，從2004年在職業賽首次相遇開始，到今年的全英公開賽最後一次相遇，兩人在這14年間交手了40次，林丹雖然手握28勝的優勢，但仍不斷在精進自己，因為他知道，李宗偉隨時有超越的可能。

「林李」兩人最為人動容的比賽，莫過於2016年里約奧運，在男單4強賽相遇，前兩屆在冠軍戰不敵林丹只拿銀牌的李宗偉，終於在該屆奧運一吐怨氣，三局逆轉拿下勝利，只可惜最後冠軍戰卻不敵諶龍，第三度飲恨摘銀。

林丹、李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林李。（圖／達志影像／美聯社）

林李最為人所喜愛的，不只是場上用盡全力的廝殺，還有場外互相關心、甚至參加過對方婚禮，其「英雄惜英雄」的寶貴情誼，才是真正擄獲觀眾的關鍵，但隨著年歲流逝，兩人都已超過30歲以外，李宗偉去年9月還被證實罹癌，雖然日前已經處於康復階段，而他也明言自己還想拚東京奧運，但仍不排除就此退役的可能。

而林丹雖然沒有特別的傷病，但卻從「超級丹」淪為「首輪丹」，儘管他也表示自己的目標就是再拼一次奧運，但綜觀他去年的比賽，19站賽事中有9站都是首輪淘汰，只拿了一個超級300賽的冠軍，目前世界排名第12，排名也遠輸給同袍石宇奇第2以及諶龍的第5，加上奧運單項每個國家只能選出2人參賽，要再拼奧運實在有難度。

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