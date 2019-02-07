運動雲

> >

2018五大羽球悲情事件：李宗偉罹癌、南韓雙打名將逝世

ETtoday運動雲

▲李宗偉召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲李宗偉癌後曾召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

2018過去，這一年羽壇中發生許多開心的事，但也有不少悲傷的時刻，就如同比賽有贏有輸，以下就來盤點2018年五大羽壇最悲情事件，包括李宗偉證實罹癌、南韓雙打名將鄭在成逝世、大馬24歲國手陳致佃車禍身亡、林丹九次一輪遊，以及丹麥羽協和球員鬧翻、印尼羽協拒絕承辦BWF大賽。

▲▼2018全英公開賽,全英賽,李宗偉。（圖／路透社）

▲李宗偉。（圖／路透社）

一、李宗偉證實罹癌

「大馬球王」李宗偉在去年印尼大師賽4強後，就因呼吸系統不適退出世錦賽及亞運，接著9月就被爆出確定罹患鼻咽癌並來到台灣治療，所幸過程一切順利，李宗偉日前已經展開復健及體能訓練，期盼能在4月的大馬公開賽復出打出競爭力，不過近日李宗偉再向大家拜年時卻又提到，若是身體負荷不了，仍不排除提前退役。

二、南韓雙打名將鄭在成逝世

去年南韓平昌冬奧時，曾經擔任火炬手的南韓羽球名將鄭在成，在去年3月時因急性心臟病於家中過世，享年35歲，此消息一出，不少羽壇名將包括李宗偉在內都表示悼念。鄭在成過去曾搭檔李龍大在2012倫敦奧運拿下男雙銅牌，另外也兩度在全英公開賽中稱王，生涯共獲得18座世界羽球大獎賽冠軍，2012年倫敦奧運後退休。

▲▼ 前大馬雙打國手陳致佃捷克車禍　傷重當場身亡年僅24歲（圖／翻攝BAM官網）

▲前大馬雙打國手陳致佃捷克車禍傷重當場身亡年僅24歲（圖／翻攝BAM官網）

三、大馬24歲國手陳致佃車禍身亡

去年9月，在捷克參加公開賽的大馬雙打國手陳致佃於當地發生車禍，傷勢嚴重當場死亡，而他的混雙搭擋、當時擔任駕駛的梅恩柯(Antonia Meinke)則是在幾天後也離開了人世。年僅24歲的陳致佃，從2012年進入大馬國家隊，2015年世界排名曾達到最佳的45名，國家隊期間曾經獲得孟加拉公開賽男雙亞軍、混雙冠軍以及泰國公開賽混雙亞軍，去年2月離開國家隊後，就以自由球員的身份四處征戰，在捷克公開賽中從資格賽打起進入正賽，卻在首輪就不敵加拿打組合。

▲▼泰國大師賽,林丹 。（圖／CFP）

▲林丹。（圖／CFP）

四、林丹九次一輪遊

兩屆奧運男單金牌的「超級丹」林丹，去年可說是相當低潮的一年，19站賽事中有9站都是首輪淘汰，只拿了一個超級300賽的冠軍，目前世界排名第12，也沒能拿下年終賽門票，《法新社》當時還特別撰文提到，林丹已經從「超級丹」變成「首輪丹」，過了巔峰狀態，也宣告著林丹的時代正逐漸消失。

五、丹麥羽協和球員鬧翻、印尼羽協拒絕承辦BWF大賽

除了球員有低潮的表現，各國羽協也有不少的問題，丹麥羽協在2018年與球員協議到期後，因談判無法達成一致，讓許多球員因此宣布退出羽協而錯失比賽，其中就包括安賽龍(Viktor Axelsen)無緣年終賽，若是問題遲遲無法解決，將會影響球員參加奧運、世錦賽等大賽的資格，所幸今年兩方達成共識，安賽龍等人和協會簽訂集體協議，決定重回國家隊。

另一則是印尼羽協，因為不滿世界羽聯(BWF)對比賽贊助商的做法，宣布不再參與2019到2025年BWF所有重大比賽的競標活動，雖然讓不少球員安心不用再到「地獄主場」比賽，但印尼過去是羽球大國，不再辦理賽事也是對羽壇發展的一大傷害。

▲▼ 南京世錦賽，丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥球王安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羽球李宗偉林丹陳致佃鄭在成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

贊助問題解套達成協議　安賽龍重返丹麥國家隊：回來很好

李宗偉還沒100%恢復無礙　恩師：堅持下去絕對重返巔峰

大馬年輕天才殞落！　前雙打國手陳致佃捷克車禍亡僅24歲

從超級丹變「首輪丹」　林丹今年17負：仍盡全力拚東京奧運

熱門新聞

「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

比賽打到一半！獨行俠告知巴恩斯被交易到國王　換傑克森+藍道夫

洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

走過離隊風波　林志祥後悔自己沒做好

湖人「天賦組合包」仍不心動？　戴維斯交易案幾乎破局

巫師清薪資送走「億元男」波特　從公牛獲得帕克、波提斯

讀者回應

﻿

最新新聞

12018五大羽球悲情事件：罹癌、逝世

2職棒訓練分4階段　季後超補償最重要

3透過一色優帶領　朱偉銘持續進修

4職棒仍有夢　林志祥不放任何機會

5交易大限倒數林書豪何去何從？

熱門新聞

1不要就拉倒　湖人開出對AD最終報價

2獨行俠交易巴恩斯到國王

3洋基NY Logo由來與6個冷知識

4走過離隊風波　林志祥後悔沒做好

5湖人與鵜鶘洽談戴維斯幾乎破局

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

07/22富邦 vs 兄弟 賽前，台灣菸酒公司副總張黎明擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366