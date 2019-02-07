2018五大羽球悲情事件：李宗偉罹癌、南韓雙打名將逝世

▲李宗偉癌後曾召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

2018過去，這一年羽壇中發生許多開心的事，但也有不少悲傷的時刻，就如同比賽有贏有輸，以下就來盤點2018年五大羽壇最悲情事件，包括李宗偉證實罹癌、南韓雙打名將鄭在成逝世、大馬24歲國手陳致佃車禍身亡、林丹九次一輪遊，以及丹麥羽協和球員鬧翻、印尼羽協拒絕承辦BWF大賽。

▲李宗偉。（圖／路透社）



一、李宗偉證實罹癌

「大馬球王」李宗偉在去年印尼大師賽4強後，就因呼吸系統不適退出世錦賽及亞運，接著9月就被爆出確定罹患鼻咽癌並來到台灣治療，所幸過程一切順利，李宗偉日前已經展開復健及體能訓練，期盼能在4月的大馬公開賽復出打出競爭力，不過近日李宗偉再向大家拜年時卻又提到，若是身體負荷不了，仍不排除提前退役。

二、南韓雙打名將鄭在成逝世

去年南韓平昌冬奧時，曾經擔任火炬手的南韓羽球名將鄭在成，在去年3月時因急性心臟病於家中過世，享年35歲，此消息一出，不少羽壇名將包括李宗偉在內都表示悼念。鄭在成過去曾搭檔李龍大在2012倫敦奧運拿下男雙銅牌，另外也兩度在全英公開賽中稱王，生涯共獲得18座世界羽球大獎賽冠軍，2012年倫敦奧運後退休。

▲前大馬雙打國手陳致佃捷克車禍傷重當場身亡年僅24歲（圖／翻攝BAM官網）



三、大馬24歲國手陳致佃車禍身亡

去年9月，在捷克參加公開賽的大馬雙打國手陳致佃於當地發生車禍，傷勢嚴重當場死亡，而他的混雙搭擋、當時擔任駕駛的梅恩柯(Antonia Meinke)則是在幾天後也離開了人世。年僅24歲的陳致佃，從2012年進入大馬國家隊，2015年世界排名曾達到最佳的45名，國家隊期間曾經獲得孟加拉公開賽男雙亞軍、混雙冠軍以及泰國公開賽混雙亞軍，去年2月離開國家隊後，就以自由球員的身份四處征戰，在捷克公開賽中從資格賽打起進入正賽，卻在首輪就不敵加拿打組合。

▲林丹。（圖／CFP）



四、林丹九次一輪遊

兩屆奧運男單金牌的「超級丹」林丹，去年可說是相當低潮的一年，19站賽事中有9站都是首輪淘汰，只拿了一個超級300賽的冠軍，目前世界排名第12，也沒能拿下年終賽門票，《法新社》當時還特別撰文提到，林丹已經從「超級丹」變成「首輪丹」，過了巔峰狀態，也宣告著林丹的時代正逐漸消失。

五、丹麥羽協和球員鬧翻、印尼羽協拒絕承辦BWF大賽

除了球員有低潮的表現，各國羽協也有不少的問題，丹麥羽協在2018年與球員協議到期後，因談判無法達成一致，讓許多球員因此宣布退出羽協而錯失比賽，其中就包括安賽龍(Viktor Axelsen)無緣年終賽，若是問題遲遲無法解決，將會影響球員參加奧運、世錦賽等大賽的資格，所幸今年兩方達成共識，安賽龍等人和協會簽訂集體協議，決定重回國家隊。

另一則是印尼羽協，因為不滿世界羽聯(BWF)對比賽贊助商的做法，宣布不再參與2019到2025年BWF所有重大比賽的競標活動，雖然讓不少球員安心不用再到「地獄主場」比賽，但印尼過去是羽球大國，不再辦理賽事也是對羽壇發展的一大傷害。

▲丹麥球王安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）