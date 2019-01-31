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贊助問題解套達成協議　安賽龍重返丹麥國家隊：回來很好

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▲▼ 日本羽球公開賽,日本公開賽，丹麥球王安賽龍。（圖／CFP）

▲前丹麥球王安賽龍。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

因為個人以及國家隊的贊助問題，丹麥羽協在去年9月終止和前球王安賽龍（Viktor Axelsen）、男雙組合鮑伊（Mathias Boe）與摩根森（Carsten Mogensen）的合作協議，不過近日事情出現轉圜，安賽龍等人和協會簽訂集體協議，決定重回國家隊。

當時因為贊助問題，安賽龍決定退出丹麥國家隊，並且自組教練團，將以自由人的名義出賽，但這將影響到奧運和世錦賽的參賽資格，不過事情在今年出現了轉圜，安賽龍、鮑伊、摩根森、以及安東森（Anders Antonsen）、維汀胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）等球員，和新成立的羽球運動協會簽訂了集體協議，因此得以重返國家隊。

安賽龍也和球員們一起回到國家隊的訓練基地練習，「能回來這裡真好，我們都很習慣這邊的訓練，大家的職業生涯就是從這裡開始的，很開心和大家一起，第一天訓練的感覺很好，我們都是成年人了，經過這次難關後，相信一切會慢慢變好。」順利重返國家隊後，丹麥隊將要備戰歐錦賽、蘇迪曼盃和世錦賽。

▼ 安東森剛在印尼大師賽封王。 （圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 丹麥安東森 Anders ANTONSEN （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 安賽龍丹麥國家隊丹麥羽協
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