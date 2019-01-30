李宗偉還沒100%恢復無礙　恩師：堅持下去絕對重返巔峰

▲李宗偉恢復還未達百分百，但重返巔峰不是問題。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

去年因罹癌離開球場，但這樣的噩耗卻澆不熄大馬球王想要重返戰場的熱情，目前已經開始恢復訓練的李宗偉儘管還未能恢復100%，但國家隊男單教練同時也是李宗偉恩師的米斯本(Misbun Sidek)堅信，「他只要持續訓練下去，回到頂尖沒有問題，4月大馬公開賽他也能打出競爭力。」

2018年，李宗偉因呼吸系統不適退出世錦賽及亞運，接著證實罹患鼻咽癌後秘密來台治療，這位曾經拿過3屆奧運銀牌、4屆世錦賽亞軍的「悲情英雄」仍不放棄回到球場，除了呼籲球迷等他以外，自己也在傷癒後就馬上投入漸進式的恢復訓練，原本打算3月全英賽就復出，可惜在醫生建議下不得不再延遲。

▲今年1月的大馬大師賽，李宗偉曾現身為冠軍孫完虎和亞軍諶龍頒獎 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）



雖然沒辦法迅速回到球場，但米斯本表示，李宗偉是那種不達目的不休的球員，這也讓他對他充滿信心，「他還有目標想要實現，他就是這種球員，會展現出絕對的決心和毅力，全力以赴去達成。」

目前李宗偉每週一三五都會進行體能訓練，米斯本透露，李宗偉現在健康狀況還沒恢復到100%，但這是意料之中的事，畢竟他已經多個月沒鍛鍊，肌肉都軟化了些，「對待比賽他還做不到以前那樣強勢，但我相信，他回到頂尖不是問題，只要他能每天持續訓練，4月的大馬公開賽他能打出競爭力。」，過去李宗偉曾在大馬公開賽拿過12座冠軍。

李宗偉在去年7月的印尼公開賽4強賽不敵桃田賢斗後，就暫時退出球場，世界排名也從第二掉到現在的第31名，若想要再拼2020東京奧運，復出後勢必得把握時間爭取積分，才有可能趕上拿下資格，為生涯首面奧運金牌再努力一次。