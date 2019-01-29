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戴資穎勁敵遭爆離開泰國國家隊　依瑟儂可能以自由人參賽

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▲▼泰國羽球女將依瑟儂 。（圖／CFP）

▲泰國一姊依瑟儂。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

今年在大馬大師賽中，接連擊敗戴資穎、地主吳堇溦及西班牙前球后馬琳衛冕冠軍的泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)，近日遭隊友爆料已經退出泰國國家隊，加入曼谷職業隊成為職業球員，未來巡迴賽都可能以自由人身份參賽，隨著多位羽壇好手脫離國家隊，似乎也讓「自由人」成為一風潮。

1995年出生的依瑟儂，2009年時就以14歲之姿獲得世青賽冠軍，隔年也衛冕成功，2013年18歲的他首次參與世錦賽就打進決賽，並從當時幾乎統治女單的大陸好手李雪芮手中搶過冠軍，成為史上最年輕的冠軍得主，從此一戰成名，2016年登上世界球后，漸漸成為「泰國一姊」，目前世界排名第8。

▲▼2018年大英國協運動會,馬來西亞混雙,吳柳螢,陳炳順。（圖／路透社）

▲馬來西亞混雙陳炳順／吳柳螢。（圖／路透社）

自去年開始，羽壇越來越多好手決定脫離國家隊成為自由球員，包括大馬男雙「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強、混雙陳炳順／吳柳螢，南韓男雙帥哥李龍大／金基正、申白喆／高成炫也都退出國家隊以自由人四處征戰，丹麥前球王安賽龍若與丹麥羽協沒能談攏的話，也有可能會以自由球員身份出賽。

依瑟儂是目前世界女單前10好手中，對戰戴資穎勝率最高的選手，兩人至今交手24次，依瑟儂以14勝握有優勢。不過對於脫離國家隊一事，依瑟儂還沒有給出明確回應，也還沒對外說明原因。

關鍵字： 戴資穎依瑟儂自由人
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