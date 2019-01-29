亞足賽／8年造就亞洲第一！　伊朗4強止步主帥確定離任

▲伊朗主帥奎羅斯確定離任。（圖／翻攝自推特）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃被視為奪冠熱門的伊朗，在4強卻倒在日本腳下，無緣爭取暌違43年的冠軍，而帶隊8年的伊朗主帥葡萄牙籍的奎羅斯(Carlos Queiroz)也在賽後宣布確定離任，「現在這裡就是終點了，我為我所做的一切感到高興與榮幸。」

過去曾經執教過葡萄牙、曼聯等豪門球隊，現年65歲的奎羅斯於2011年來到伊朗，這7年間兩度率領伊朗打進世界盃，以鐵血防守、強悍身體素質及凌厲反擊著稱，並率領伊朗打進FIFA亞洲第一，至今僅旁落4個月，仍坐穩亞洲龍頭之位。

去年世界盃，伊朗雖然分在較為艱難的組別，和摩洛哥、西班牙及葡萄牙同組，但「波斯鐵騎」沒因此氣餒，反而逼平葡萄牙、僅以1球輸給西班牙，表現驚艷全球。世界盃後伊朗也與奎羅斯續約到今年亞洲盃。

▲伊朗男足。（圖／CFP）



在本次盃賽中一路以5戰全勝0失球之姿闖進4強，強勢朝冠軍邁進，但卻在28日踢到鐵板，與日本之戰中下半場就因為失誤先讓對手進球，接著又禁區內手球犯規，讓日本再進一球，傷停補時日本又擴大比分，讓伊朗只能頹然接受輸球事實，止步4強。

賽後奎羅斯表示，他在伊朗的執教生涯確定結束，「我認為最簡單的告別方式，就是搬出那首老歌，『現在這裡就是終點，我為我所做的一切感到高興與榮幸。』」