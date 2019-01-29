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亞足賽／大迫勇也梅開二度　日本3球完封伊朗闖冠軍戰

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▲亞洲盃,日本vs伊朗，大迫勇也。（圖／達志影像／美聯社）

▲大迫勇也頭槌破門，伊朗本屆亞洲盃首度失球。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃備受矚目的4強賽，由日本對伊朗提前上演決賽，上半場雙方互有攻勢但始終沒有破門，下半場伊朗加強攻勢，但卻因失誤讓大迫勇也連續攻進2球，也是本次亞洲盃首次失球，原口元氣傷停補時再進一球，最終伊朗以0比3吞敗，無緣繼1976年後再度闖進決賽，日本則是挺進冠軍戰爭取第五冠。

伊朗為目前FIFA亞洲排名第一的球隊，對上第三的日本，被外界視為決賽提前上演，而至今5戰0失球、擁有已經轟進4球的阿茲蒙(Sardar Azmoun)領軍的「波斯鐵騎」更被看好更有機會闖進決賽，但「藍武士」的超強前鋒大迫勇也傷癒復出、武藤嘉紀也禁賽回歸，同樣給伊朗帶來不小的威脅。

此役上半場雙方持球時間差不多，也都互有攻勢，但卻始終難以攻破對方大門，甚至在互相爭搶時發生不少火花，讓伊朗上半場就吃到2張黃牌，雙方以0比0進入下半場。

▲亞洲盃,日本vs伊朗，大迫勇也。（圖／達志影像／美聯社）

▲大迫勇也梅開二度。（圖／達志影像／美聯社）

下半場伊朗增加攻勢，但第55分鐘卻由日本率先進球，南野拓時進攻時與伊朗球員互撞跌倒，但裁判沒有判罰，正當伊朗球員急於和裁判抗議時，南野拓實馬上站起來衝到左路底線將球救回後，一腳送給禁區前的大迫勇也頭頂破門「偷襲」成功，日本取得1比0領先。

接著第65分鐘南也拓實左路傳中，球卻碰到因鏟球跌在地的伊朗球員的支撐手，經過VAR判定後確定手球犯規，日本取得12碼罰球，由大迫勇也操刀再度進球，梅開二度奠定勝基。傷停補時階段，日本截擊伊朗的傳球後，原口元氣單刀帶球左路抽射再進一球，最終以3比0奪勝，闖進冠軍戰。

▲亞洲盃,日本vs伊朗，大迫勇也。（圖／達志影像／美聯社）

▲原口元氣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足日本男足大迫勇也原口元氣
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