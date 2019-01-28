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亞足賽／日本戰伊朗決賽提前上演！　森保一：對手很可怕

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▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本與伊朗之戰被視為決賽提前上演。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，日本與伊朗的「強強對決」將在28日晚間10點上演，賽前日本主帥森保一就不諱言，伊朗是一隻很可怕的隊伍，在這屆亞洲盃也展現出強大的實力，但「藍武士」仍會持續抱著挑戰的精神，像第五座亞洲盃冠軍邁進。

伊朗為目前亞洲排名世界第一的隊伍，日本則是第三，兩支隊伍在4強就相遇，被視為「決賽」提前上演，且兩隊不管是傷病還是禁賽的球員都將在此役回歸，也更增加比賽看點。

▲▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。阿茲蒙（圖／CFP）

▲「伊朗梅西」阿茲蒙對日本是一大威脅。（圖／CFP）

日本上一次在亞洲盃奪冠，為1992年的廣島亞洲盃，當時日本在小組賽中曾碰到伊朗，靠著三浦良知進球以1比0奪勝晉級，而本次主帥森保一也是當時的球員之一，他坦言這幾天亞洲盃，他總是會想起1992年的那場比賽，「希望我的球員們也能在比賽中重演這一幕。」

伊朗在本次亞洲盃中，以五連勝狂進12球0失球之姿來到4強，強勢挑戰冠軍，反觀日本則一路都僅以1球小勝，「伊朗是亞洲強權，在本屆亞洲盃他們也證明這點，但是無論對手如何，我們還是會抱著敬意盡全力發揮，伊朗是一支可怕的對手，但我們為了勝利會勇於挑戰不留遺憾。」

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。日本主帥森保一（圖／達志影像／美聯社）

▲日本主帥森保一。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足伊朗男足日本男足
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