亞足賽／4強出爐！日本成唯一東亞球隊碰伊朗　阿聯對上卡達

▲ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律罰球破門。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽8強賽事全部結束，就上演了兩場爆冷戲碼，上屆冠軍澳洲和亞洲南韓確定8強止步，最終進入4強的隊伍為日本、伊朗、阿聯以及卡達，其中卡達是隊史首次闖進4強，4強賽事將從28日晚間（台灣時間，下同）由日本先出戰伊朗。

▼亞洲盃8強賽,南韓vs卡達，黃義助進球被吹越位 。（（圖／CFP）

8強賽對戰中，四屆冠軍的日本碰上本屆大黑馬的越南，雖然在上半場吉田麻也先被吹掉一顆進球，不過下半場VAR也還給日本一顆罰球，由堂安律操刀破門，幫助日本1比0晉級4強，連五場比賽都只贏一球；伊朗對上大陸全場壓制，阿茲蒙(Sardar Azmoun)送出一助攻一進球，3比0輕鬆收下4強門票，伊朗則是從小組賽至今未掉過一球。

▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。（圖／CFP）

不過另一邊的對戰卻是上演爆冷，兩屆冠軍的南韓對上卡達，下半場遭到卡達Hatem遠射破門後，下一分鐘南韓上演大反攻，但黃義助進球被VAR判定越位，最終南韓0比1落敗，近四屆以來首度沒能進入4強，卡達首闖4強且本屆也還沒有掉球；阿聯則是靠著下半場進球，讓澳洲也以0比1出局。

至此4強隊伍全數出爐，日本成為本屆唯一一支晉級4強的東亞球隊，面對西亞3隊的伊朗、卡達、阿聯環伺，首場比賽日本將在28日晚間10點對上本屆還未失球的伊朗，兩邊都要力拼睽違多年的冠軍而來；29日晚間10點則是由阿聯對上卡達，雙方都要爭取隊史首冠。

▼ 亞洲盃8強賽，阿聯vs 澳洲 。（圖／達志影像／美聯社）