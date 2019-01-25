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亞足賽／從小組賽首場到晉4強　日本維持穩定連5場都贏一球

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▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃8強賽,日本vs越南。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃賽事進入8強賽，並開始啟用VAR，首場在24日晚間9點登場，最終日本靠著堂安律罰球破門， 1比0擊敗大黑馬越南，成為第一支晉級4強的球隊，一路從小組賽打上來，雖然進球數都不多，但穩定的後防和控球也成為致勝關鍵。

日本在8強賽遭遇東南亞唯一晉級8強的越南，掌握了7成的控球時間，上半場隊長吉田麻也頭鎚打進球門左下進球，不過VAR判定吉田麻也手臂觸球，進球取消比數回到0比0，下半場VAR判定堂安律禁區遭裴晉勇出腳絆倒，堂安律操刀罰球破門。

▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律罰球破門。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律罰球破門。（圖／達志影像／美聯社）

終場日本1比0擊敗越南，成為第一支晉級4強的隊伍，不過本屆打著王座奪返（重返冠軍）的日本，在去年世界盃後面對新舊世代磨合，前輩柴崎岳、吉田麻也、大迫勇也、原口元氣帶領小將們堂安律、南野拓實、冨安健洋等，自主帥森保一上任後至今10戰不敗。

▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

不過日本在本屆亞洲盃球風開始出現變化，進球數也不高，從小組賽第一場對上土庫曼以3比2逆轉、1比0擊敗阿曼、啟用大量替補球員對陣烏茲別克2比1，再到16強賽1比0擊敗沙烏地阿拉伯、8強賽1比0退越南，所有比賽都只有贏一顆淨勝球。

日本改走經濟型進球模式，過去傳控球為主到了本屆，對上沙烏地阿拉伯時控球時間更不到3成，卻能夠維持穩定的後防水準，加上改採取功利型打法，掌握機會進球，讓球隊順利贏球，森保一認為，「對上越南的比賽對手很頑強，球員們沒有失去專注力是好事。」日本4強很可能要對上奪冠大黑馬的伊朗。

▼ 亞洲盃,日本vs烏茲別克 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,日本vs烏茲別克 。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本越南
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