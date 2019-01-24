亞足賽／8強賽衝擊四屆冠軍日本　大黑馬越南要當挑戰者一搏

▲亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃賽事進入8強賽，首場比賽將在24日晚間9點（台灣時間，下同）登場，由四屆冠軍日本出戰越南、25日晚間0點大陸出戰另一組奪冠熱門的伊朗，越南雖然頻頻創下爆冷驚喜，不過遇上實力仍更穩定的日本，想要勝出恐怕難度很高。

越南在本屆小組賽表現不算好，最後和黎巴嫩比較黃牌數後，才以最佳第三名晉級16強，16強賽面對小組賽三戰全勝的約旦，則是1比1鏖戰PK後以4比2爆冷晉級8強，成為本屆唯一一支晉級8強的東南亞球隊，不過他們的對手是亞洲盃最多冠的日本。

▼ 亞洲盃16強賽,越南隊史第二度闖進8強 。（圖／CFP）

韓籍教練朴恒緒認為，「這些日子的強大經驗已經改善了我們球隊，日本和伊朗、伊拉克等隊伍打法很不同，但都是很強的隊伍，和他們對陣對我們來說幫助很大，日本球員的經驗很豐富、個人技術也很成熟，我們必須盡我們所能去挑戰日本，如果我們能贏下來，將給我們很大信心。」

▼ 亞洲盃,日本vs烏茲別克 。（圖／CFP）

而另一頭日本在小組賽三戰全勝晉級，有兩場上演逆轉勝，主帥森保一在對戰烏茲別克時更大膽啟用10名替補球員，三戰輪換了22名球員，這對面臨新舊世代磨合的日本來說，經驗累積更為重要，日本在16強賽以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，全場控球時間不到3成。

不過不論進球數，對日本來說8強賽相對容易些，「王座奪還」（重回冠軍寶座）依舊是本屆最大的目標，面對目前FIFA排名100的越南，日本上次輸球已經是1971年，主力柴崎岳表示，「越南球員個子不高，但是技術佳且動作非常敏捷，在U23也闖進決賽，我們靠著足夠的實力來到這裡，現在球隊的每個人都準備好了，日本已經準備好進到下一個階段（4強）。」

▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）