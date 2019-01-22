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亞足賽／1比0退沙烏地最後都奪冠？　日本8強碰越南往五冠邁進

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▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗確定晉級8強後，四屆冠軍日本靠著冨安健洋頭槌建功，以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，亞洲盃官網發現一件特別的現象，過去日本只要都以1比0擊敗沙烏地，當屆就能夠奪冠的巧合。

面臨新舊世代的日本，本屆亞洲盃加入許多新血，包括堂安律、南野拓實、北川航也、冨安健洋等，在和俄羅斯世界盃表現傑出的前輩大迫勇也、原口元氣、柴崎岳、吉田麻也等磨合出新一代藍武士陣容，主帥森保一在本屆小組賽繳出了3戰全勝的成績，儘管進球數都只在3球內，但都順利晉級。

日本16強賽面對的是對戰握有8勝1和4負的沙烏地阿拉伯，儘管全場控球時間不到3成，也只有5次射門2次射正，但仍控制比賽節奏，在嚴密後防下，靠著冨安健洋的唯一進球晉級8強，不過亞洲盃官網也發現一次特別的巧合。

▼冨安健洋進球。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。冨安健洋進球 。（圖／達志影像／美聯社）

那就是只要日本以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，當屆日本就能夠獲得冠軍，日本一共拿下四屆冠軍，其中有兩屆的決賽都是以1比0擊敗沙烏地，先是在1992年，靠著高木琢也上半場第38分鐘的唯一進球，日本收下了亞洲盃的首冠，緊接著在2000年，望月重良在上半場第30分鐘進球，奠定了日本的第二座冠軍。

日本本屆雖然不是在決賽以1比0擊敗沙烏地，不過同樣是靠著冨安健洋在上半場第20分鐘的進球，順利進到8強，這樣的巧合也讓球迷們覺得很有趣，FIFA排名50的日本8強賽要遇上排名僅100的越南，不過越南已經在本屆亞洲盃及去年U23連續製造爆冷驚喜，因此也不能掉以輕心，如果日本順利再拿下，4強賽就可能對上本屆奪冠大黑馬伊朗。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一冨安健洋
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