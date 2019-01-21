亞足賽／大迫勇也、原口元氣有望先發　日本對沙烏地信心奪勝

▲亞洲盃,日本vs烏茲別克。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽20日晚間（台灣時間，下同）正式展開，在越南、大陸、伊朗晉級8強後，21日晚間7點將由四屆冠軍的日本出戰沙烏地阿拉伯、晚間10點上屆冠軍澳洲對上烏茲別克，將要再產生2張進入8強的門票。

16強賽在越南PK大戰4比2擊退約旦、大陸2比1逆轉泰國後，伊朗碰上阿曼順利以2比0晉級，接下來日本將要對上沙烏地阿拉伯，雙方過去交手過13次，日本握有8勝1和4負，不過2年前在世界盃外圍賽時，日本以0比1落敗。

日本在本屆亞洲盃小組賽中3勝全勝，寫下連續8屆小組第一晉級的紀錄，不過其中有兩場都是逆轉勝，對此主帥森保一提到，「球隊必須在攻守平衡做得更好，並提升判斷力，在最快的時間找到最好的進攻模式。」小組賽最後一場對上烏茲別克，森保一大膽採用10名替補球員。

而經過輪休之後，主力球員原口元氣、遠藤航、有傷在身的大迫勇也等人，本場應該都能夠先發上陣，森保一提到，「小組賽階段我們輪換了22名球員，要讓球員們獲得更多經驗，現在我們已經準備好要面對對手，有信心能夠再創佳績，目標就是要奪勝。」

沙烏地阿拉伯主帥Pizzi則提到，「非常開心能夠進入16強，我們要面對的是奪冠熱門的日本隊，他們被認為是亞洲最好的，但是我們有信心能夠面對他們，我們嘗試要能贏下來，希望本屆能夠贏下第四座冠軍。」沙烏地阿拉伯雖然在小組賽2比0退黎巴嫩、4比0擊敗朝鮮，不過卻在最後一場遭到排名較低的卡達0比2。