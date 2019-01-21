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亞足賽／U23後再爆冷！越南PK戰4比2退約旦　成首支晉8強球隊

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▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

▲亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽20日晚間（台灣時間）登場，首場比賽由約旦出戰越南，雙方戰至1比1進入延長賽，仍未能分出勝負，進入PK大戰後，由越南以4比2爆冷擊敗約旦，成為本屆第一支挺進8強的隊伍。

▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

約旦在小組賽表現非常亮眼，先是爆冷擊敗上屆冠軍澳洲，又以2比0擊敗約旦，以2勝1平成績率先進入16強；越南則是以1勝2負最佳第三名進入16強，本次交手第39分鐘約旦Bahaa Abdel Rahman先破門，不過第50分鐘，越南阮仲煌右路傳中，阮公鳳中路抽射破門。

雙方1比1進入下半場都未能取得進球，進入延長賽後仍未能分出勝負，本屆16強的第一場比賽就進入PK大戰，最終越南以4比2贏球，不但是再次上演如同2018年U23亞洲盃四強賽時，PK大戰爆冷擊退卡達的戲碼，歷史性首闖冠軍戰，不過最終越南不敵烏茲別克，收下亞軍。

▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

越南這次擊退約旦後，也是繼南北越統一後，第二次闖進亞洲盃8強（第一次在2007年），門將鄧文林連續撲下兩球功不可沒。

越南：第一球桂玉海進球 越南1：0

約旦：第一球Bahaa Abdel Rahman進球 越南1：1

越南：第二球杜雄勇進球 越南2：1

約旦：第二球Baha Faisal被擋下 越南2：1

越南：第三球梁長春進球 越南3：1

約旦：第三球Samir被擋下 越南3：1

越南：第四球陳明王被擋下 越南3：1

約旦：第四球Ahmed AI Erasn進球 越南3：2

越南：第五球裴晉勇進球 越南4：2

▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

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關鍵字： 亞洲盃亞足賽約旦越南
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